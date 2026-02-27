México

IMCINE y CCC anuncian paro ante falta de contratos y pagos: esto es lo que se sabe

Personal mantiene abierta la disposición al diálogo, aunque condicionan que podrían pausar actividades hasta que se garanticen sus derechos laborales

Personal mantiene abierta la disposición
Personal mantiene abierta la disposición al diálogo, aunque condicionan que podrían pausar actividades hasta que se garanticen sus derechos laborales.

La suspensión de actividades en el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) estaría programada a partir del 1 de marzo de 2026, luego de que trabajadores de ambas instituciones denunciaran precarización laboral, ausencia de contratos y falta de pago. La decisión surge tras semanas de incertidumbre laboral y reclamos dirigidos a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El conflicto se hizo público cuando personal de IMCINE difundió un comunicado urgente el pasado 23 de febrero. En el documento, los trabajadores señalaron que la mayoría de los colaboradores de la institución labora desde enero sin contratos formales. La relación contractual concluyó el 31 de diciembre de 2025, por lo que, desde entonces, la plantilla opera sin respaldo legal y sin recibir retribución por sus servicios durante los primeros meses de 2026.

Las demandas principales incluyen la
Las demandas principales incluyen la regularización de contratos, el pago retroactivo de salarios y la provisión de condiciones laborales dignas.

El comunicado resalta que la totalidad de las sedes de IMCINE —Acervo, Churubusco y División del Norte, en Ciudad de México— atraviesan las mismas problemáticas: “La mayor parte de los prestadores de servicios profesionales estamos laborando sin un contrato que formalice nuestra relación laboral con el IMCINE, a pesar de que hemos trabajado ininterrumpidamente desde que concluyó formalmente la relación”, expone el personal afectado. También se denuncia un esquema de contratación irregular, sueldos insuficientes y la carencia de prestaciones sociales.

El personal asegura que ha sostenido las actividades institucionales utilizando recursos propios, sin que esto implique una mejora en sus condiciones. El trabajo desarrollado abarca desde preservación, difusión y exhibición hasta programación y promoción del cine nacional. Según el comunicado, “¿por qué las personas encargadas de sostener una parte del IMCINE son relegadas a vivir con condiciones de trabajo precarizadas a pesar de realizar actividades especializadas?”.

Las condiciones descritas por los trabajadores incluyen periodos prolongados sin contrato ni salario, múltiples contratos anuales que impiden la generación de antigüedad y niegan derechos laborales como IMSS, semanas cotizadas y primas vacacionales. Además, se señala que el salario percibido no cubre las necesidades básicas ante la inflación y que la falta de insumos y materiales obliga al personal a invertir de su propio bolsillo para cumplir con sus funciones.

Qué está pasando en el Centro de Capacitación Cinematográfica

En el CCC, 46 docentes agrupados en la Coalición de Trabajadores Académicos se sumaron al reclamo, denunciando condiciones similares. Enfatizando la contradicción entre el discurso oficial sobre el fortalecimiento de la industria cinematográfica y la situación laboral de quienes sostienen este sector.

Señalan la contradicción entre el
Señalan la contradicción entre el discurso oficial de apoyo al cine mexicano y la precariedad en la que laboran quienes sostienen el sector.

El paro anunciado contempla la suspensión total de actividades por parte del personal de honorarios hasta que se garantice la seguridad salarial, la regularización de los contratos y la instalación de mesas de diálogo para atender las demandas. Entre las exigencias destacan la contratación inmediata e indefinida, el reconocimiento de la antigüedad y la provisión de salarios proporcionales a las tareas desempeñadas.

El IMCINE y el CCC se suman así a las protestas laborales iniciadas por la Cineteca Nacional, evidenciando un malestar generalizado entre los trabajadores adscritos a la Secretaría de Cultura. Las instituciones mantienen abierta la disposición al diálogo, aunque advierten que la suspensión de actividades persistirá hasta que las autoridades respondan a las demandas laborales planteadas.

