Programa Bienestar y Plenitud 2026: ¿qué beneficiarios recibirán el último pago de febrero?

El Programa Bienestar y Plenitud 2026 en Tabasco avanza con su calendario de pagos bimestrales, beneficiando a hombres de 63 y 64 años que aún no acceden a la pensión universal federal.
Esta estrategia gubernamental busca brindar un respaldo económico directo y ordenado de 3 mil pesos, permitiendo a los beneficiarios de la región cubrir sus necesidades básicas.
Con la entrega escalonada de los apoyos, febrero se convierte en un mes clave para quienes forman parte del padrón estatal. Mañana, 19 de febrero, se realizará la última jornada de pago correspondiente al primer bimestre del año, completando así el ciclo de cobro para todos los inscritos.
Beneficiarios de la última fecha de pago
La estrategia de pagos escalonados inició el 17 de febrero y ha permitido que el recurso llegue de forma ordenada y segura a todos los beneficiarios.
Con este calendario, el programa garantiza que todos los inscritos tengan oportunidad de cobrar su pago bimestral sin aglomeraciones ni complicaciones.
- 17 de febrero: A, B, C, D, E, F
- 18 de febrero: G, H, I, J, K, L, M
- 19 de febrero: Ñ, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
De esta manera, este 19 de febrero corresponde a la última jornada de este operativo: ese día podrán recibir su apoyo quienes tienen el primer apellido iniciado con Ñ, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y o Z.
Requisitos y recomendaciones para el cobro
Para asegurar un proceso ágil y sin contratiempos, las autoridades han establecido lineamientos claros que deben seguir los beneficiarios al momento de retirar su apoyo.
- Presentar la Tarjeta del Banco del Bienestar.
- Llevar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir).
- Verificar que los datos personales estén correctos en el sistema.
- Conservar siempre el comprobante de retiro tras realizar la transacción.
- Consultar cualquier duda o incidencia en los canales oficiales del programa.
Cumplir con estos requisitos ayuda a que el cobro sea seguro, rápido y sin complicaciones, garantizando que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.
Objetivo y continuidad del programa
El Programa Bienestar y Plenitud 2026 tiene como propósito ser un puente económico para hombres de 63 y 64 años de Tabasco antes de que puedan acceder a la pensión universal a los 65.
- El padrón supera los 18 mil beneficiarios en la entidad.
- La estrategia de pagos escalonados prioriza la seguridad sanitaria y el acceso ordenado.
- Cada beneficiario puede acudir el día asignado o en fechas posteriores, ya que el recurso permanece disponible en la cuenta.
Con la última jornada de pagos de febrero, el programa reafirma su objetivo de brindar un respaldo inmediato y efectivo, facilitando la autonomía financiera de los adultos mayores en la entidad.