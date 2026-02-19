Programa Bienestar y Plenitud 2026: ¿qué beneficiarios recibirán el último pago de febrero?

El sistema de entrega de apoyos económicos mantiene su objetivo de ofrecer respaldo financiero directo a hombres de 63 y 64 años, en tanto estos no acceden todavía a la pensión federal universal. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

El Programa Bienestar y Plenitud 2026 en Tabasco avanza con su calendario de pagos bimestrales, beneficiando a hombres de 63 y 64 años que aún no acceden a la pensión universal federal.

Esta estrategia gubernamental busca brindar un respaldo económico directo y ordenado de 3 mil pesos, permitiendo a los beneficiarios de la región cubrir sus necesidades básicas.

El Programa Bienestar y Plenitud en Tabasco busca brindar autonomía financiera inmediata a adultos mayores antes de que accedan a la pensión universal federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la entrega escalonada de los apoyos, febrero se convierte en un mes clave para quienes forman parte del padrón estatal. Mañana, 19 de febrero, se realizará la última jornada de pago correspondiente al primer bimestre del año, completando así el ciclo de cobro para todos los inscritos.

Beneficiarios de la última fecha de pago

La estrategia de pagos escalonados inició el 17 de febrero y ha permitido que el recurso llegue de forma ordenada y segura a todos los beneficiarios.

Con este calendario, el programa garantiza que todos los inscritos tengan oportunidad de cobrar su pago bimestral sin aglomeraciones ni complicaciones.

17 de febrero: A, B, C, D, E, F

18 de febrero: G, H, I, J, K, L, M

19 de febrero: Ñ, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

La última jornada de pago del primer bimestre 2024 para el Programa Bienestar y Plenitud será el 19 de febrero en Tabasco, dirigida a beneficiarios con apellidos de la Ñ a la Z. (X/ @avisosbienestar)

De esta manera, este 19 de febrero corresponde a la última jornada de este operativo: ese día podrán recibir su apoyo quienes tienen el primer apellido iniciado con Ñ, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y o Z.

Requisitos y recomendaciones para el cobro

Para asegurar un proceso ágil y sin contratiempos, las autoridades han establecido lineamientos claros que deben seguir los beneficiarios al momento de retirar su apoyo.

Presentar la Tarjeta del Banco del Bienestar .

Llevar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir).

Verificar que los datos personales estén correctos en el sistema.

Conservar siempre el comprobante de retiro tras realizar la transacción.

Consultar cualquier duda o incidencia en los canales oficiales del programa.

Los requisitos para el retiro del apoyo incluyen presentar la Tarjeta del Banco del Bienestar y una identificación oficial vigente, además de consultar dudas en canales oficiales. (Programas del Bienestar)

Cumplir con estos requisitos ayuda a que el cobro sea seguro, rápido y sin complicaciones, garantizando que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.

Objetivo y continuidad del programa

El Programa Bienestar y Plenitud 2026 tiene como propósito ser un puente económico para hombres de 63 y 64 años de Tabasco antes de que puedan acceder a la pensión universal a los 65.

El padrón supera los 18 mil beneficiarios en la entidad.

La estrategia de pagos escalonados prioriza la seguridad sanitaria y el acceso ordenado.

Cada beneficiario puede acudir el día asignado o en fechas posteriores, ya que el recurso permanece disponible en la cuenta.

El Programa Bienestar y Plenitud 2026 en Tabasco ofrece pagos bimestrales de 3 mil pesos a hombres de 63 y 64 años que aún no acceden a la pensión universal federal. (Facebook/ Secretaria del Bienestar de tabasco)

Con la última jornada de pagos de febrero, el programa reafirma su objetivo de brindar un respaldo inmediato y efectivo, facilitando la autonomía financiera de los adultos mayores en la entidad.