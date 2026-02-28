México

‘La Venenito’ transiciona y ahora es Melanie González tras cumplir 18 años: “Desafía tus límites”

El icónico momento en la fiesta marcó un giro personal inesperado y multiplicó los mensajes de apoyo

El influencer conocido como La
El influencer conocido como La Venenito reveló que a su papá no le gusta su forma de vestir Foto: IG @lavenenomx

El anuncio de Melanie González, antes conocida como La Venenito, sobre su decisión de dejar su antiguo personaje e identificarse con su nombre actual ha causado un gran eco en la comunidad LGBT+ mexicana.

El hecho se hizo público poco después de que un video de su fiesta de cumpleaños número 18, en el que se registró un incidente durante la ruptura de la piñata, se viralizara en redes.

¿Cómo fue el anuncio?

Melanie González, originaria de San Juan de los Lagos, Jalisco, comunicó en redes sociales que deja atrás a La Venenito y da paso a una nueva etapa bajo su identidad actual.

“¡Oficialmente 18! ! Hoy celebro mi resiliencia, mis aprendizajes y la persona en la que me he convertido. Gracias por un año más".

La creadora de contenido optó por reafirmar este momento de transición a través de imágenes y publicaciones en Instagram, donde subrayó el valor de sus experiencias recientes y la importancia de su evolución personal.

“No limites tus desafíos, desafía tus límites. Oficialmente adiós Venenito, bienvenida Melaniegonzaoficial”, colocó.

Golpean a Melanie en su cumpleaños

Durante ese mismo día, comenzó a viralizarse un video donde se muestra el instante en que una mujer golpeó a Melanie González con un palo de piñata.

Las imágenes acumularon miles de reproducciones en poco tiempo y motivaron un intenso debate sobre la intencionalidad del golpe: mientras que algunos seguidores consideraron que fue a propósito, otros lo vieron como accidental.

El momento se viralizó en redes (Tiktok/@edduglezz4499)

¿Quién es Melanie González?

Nacida en San Juan de los Lagos, Jalisco, Melanie González se ha consolidado como una joven creadora de contenido influyente en México. Su primera viralización ocurrió en TikTok, al compartir frases propias de la cultura LGBT+ y promocionar la venta de cajeta, un dulce típico de su región.

Actualmente, Melanie cuenta con una sólida comunidad de seguidores en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, y es conocida por realizar transmisiones en vivo con un estilo auténtico.

Si bien ha sido celebrada por su capacidad de reinventarse, algunos usuarios han cuestionado la sobreexposición en redes y la sexualización a la que puede verse expuesta por su juventud, asunto que ha generado debate sobre los límites de la fama digital y la vida privada.

