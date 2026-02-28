Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG con armamento en Chiapas, uno es menor de edad

Foto: SSP Chiapas

Cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos con armamento en el estado de Chiapas.

El arresto se efectuó durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de las Fuerzas Armadas durante recorridos preventivos.

A los sujetos, identificados como Kevin “N”, Rafael “N”, José “N” y un menor de edad, les fueron aseguradas cuatro armas largas AK-74 calibre 5.45x39mm y dos M4 Carabine 5.56, así como los siguientes objetos ilícitos:

6 cargadores

133 cartuchos útiles de calibre 5.56

13 cartuchos del diámetro 7.62x39 mm

28 envoltorios de probable marihuana

28 envoltorios con sustancia granulada y cristalina con características del cristal

Además, les fueron asegurados 4 chalecos tácticos, 8 placas balísticas, un par de coderas, un parche con siglas del CJNG y una sudadera pixelada color verde.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo detalló que los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Capturan a cuatro presuntos miembros del CJNG tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

Los sujetos capturados (SSP Chiapas)

Cabe señalar que este jueves fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego de que fue compartido un audio amenazante contra la administración estatal.

Su arresto se llevó a cabo luego de que agentes de seguridad acudieron a la localidad de Chapayal, perteneciente municipio de Ixhuatán en Chiapas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo detalló que los detenidos portaban armas largas y equipo táctico.

De acuerdo con los datos, los detenidos habrían realizado amenazas contra las autoridades estatales y los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Tapilula, Ixtapangajoya, Ixhuatán y Pichucalco, con el objetivo de provocar desestabilización en la región.

En el operativo participaron Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva, Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ejército, Guardia Nacional (GN) y Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los objetos asegurados, una de las fotografías de la detención muestra un chaleco con las siglas del cártel vinculado previamente a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho“, quien fue abatido el pasado domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

El Tapalpa Country Club, un hotel en la zona donde fuerzas federales realizaron un operativo militar para capturar al jefe del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", quien murió mientras era transportado en un helicóptero luego de resultar herido durante la redada, en las afueras de la ciudad de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

Oseguera Cervantes fue abatido en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes localizaron al líder del CJNG luego de obtener la ubicación de un hombre de confianza de una de sus parejas sentimentales.

La mujer se reunió con “El Mencho” con en un complejo de cabañas ubicado en Tapalpa, donde permaneció con él. Luego de que los elementos castrenses detectaron que ella abandonó el lugar y que Oseguera Cervantes permaneció en el sitio, desplegaron el operativo que culminó con el abatimiento del narcotraficante.