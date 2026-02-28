México

Clamor por la paz en la cuna de “El Mencho”: Aguililla marcha entre el miedo y la fe

El evento estuvo acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad que les brindó guardia durante el recorrido

Realizan marcha por la paz
Realizan marcha por la paz en Michoacán. Foto: (Redes sociales)

En un escenario donde el silencio suele ser la única medida de seguridad, los habitantes de Aguililla decidieron alzar la voz. Este viernes, en el marco del 60 Aniversario del Colegio Diocesano, la comunidad católica y la Diócesis de Apatzingán realizaron una procesión solemne para pedir por la paz en este municipio de la Tierra Caliente, en Michoacán y en todo México.

La movilización ocurre en un momento de extrema vulnerabilidad para la región, tras el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido el pasado domingo 22 de febrero.

La procesión, encabezada por el obispo Cristóbal Ascencio García y sacerdotes de la Diócesis, avanzó por las calles principales de la cabecera municipal, el mismo lugar que vio nacer al capo hace exactamente seis décadas. Sin embargo, el ambiente no era de celebración, sino de una tensa calma vigilada de cerca por un fuerte dispositivo de seguridad integrado por fuerzas estatales y federales.

La comunidad de Aguililla marchó
La comunidad de Aguililla marchó en demanda de un entorno de paz ante azotes del narco tras el abatimiento de “El Mencho". Foto: (RRSS)

El trayecto hacia Aguililla sigue mostrando las cicatrices del conflicto reciente. La carretera Apatzingán-Aguililla todavía conserva las huellas de la violencia desatada tras la caída del líder criminal: asfalto ennegrecido por la quema de vehículos y restos de bloqueos que las huestes del CJNG utilizaron para paralizar la zona en días pasados.“Mucha gente que no la debe, está pagando”

Entre los cantos y oraciones de los aproximadamente 200 asistentes, el sentimiento de injusticia era palpable. “Mucha gente que no la debe, está pagando”, murmuraban algunos ciudadanos que, a pesar del miedo persistente, salieron a marchar. Para los habitantes, la muerte del líder criminal no ha traído un alivio inmediato, sino el temor a las represalias o a una guerra por la sucesión del control territorial.“Pedimos que cese la violencia, que el corazón de quienes hacen daño se transforme. No queremos más sangre en nuestra tierra”, expresó un fiel durante el recorrido.

La Iglesia, a través del obispo Ascencio García, se ha mantenido firme en su mensaje de reconciliación y justicia, alejándose de cualquier especulación política o criminal. La prioridad, subrayaron, es recuperar la tranquilidad de las familias que han quedado atrapadas en medio del fuego cruzado durante años.

Así, entre oraciones y esperanza, el pueblo de Aguililla se hizo presente en búsqueda por un nuevo giro que les brinde paz y estabilidad ante un escenario que se ha mostrado hostil tras el abatimiento de “El Mencho”.

