Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: qué beneficiarios son los últimos en recibir el pago de febrero

Los depósitos se fueron entregando de forma ordenada según la CURP de cada beneficiario

Los pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez correspondientes al bimestre enero-febrero concluirán el próximo viernes 27 de febrero Foto: Jovani Pérez

Los pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez correspondientes al bimestre enero-febrero concluirán el próximo viernes 27 de febrero y aquí te decimos qué beneficiarios faltan de cobrar su dinero.

El objetivo principal de estas iniciativas radica en evitar la deserción escolar y proporcionar a los estudiantes un sustento económico que facilite su progreso académico y la culminación de sus estudios. Ambos programas que son impulsados por el Gobierno de México, contemplan la entrega de apoyos monetarios bimestrales a niños y jóvenes matriculados en centros educativos públicos.

La Beca Rita Cetina inició su implementación para alumnas y alumnos de secundaria, con el objetivo de ampliar su cobertura a la primaria en el ciclo actual y sumar el preescolar en etapas futuras. En contraste, la Beca Benito Juárez se dirige específicamente a jóvenes que asisten a la preparatoria en instituciones públicas.

La Beca Rita Cetina inició su implementación para alumnas y alumnos de secundaria, con el objetivo de ampliar su cobertura a la primaria en el ciclo actual y sumar el preescolar en etapas futuras

¿Qué beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez faltan de cobrar el pago de febrero?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez que faltan de cobrar el pago de febrero son aquellos cuya primera letra de su CURP inicie con S, T, U, V, W, X, Y, Z.

  • Letra S: Jueves 26 de febrero 2026
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de las becas?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de febrero de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  • Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  • Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  • App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.
La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

¿Cuándo será el próximo depósito de ambos programas?

Tomando en cuenta la forma en que se han distribuido los recursos, se espera que el próximo pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez llegue en abril. Para quienes forman parte del padrón de beneficiarios, es importante consultar frecuentemente los canales de información oficiales.

