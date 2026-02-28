Alexis Núñez responde a audios atribuidos a Imelda Tuñón donde lo señalan y sugiere: “Ella tiene una adicción”

(Instagram)

El productor Alexis Núñez se refirió por primera vez a los aparentes señalamientos hechos en su contra por Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, quien lo habría implicado en supuestas negociaciones con la policía el día de la muerte del cantante.

Núñez optó por no confrontar a Tuñón públicamente y expresó su deseo de que la joven reciba la ayuda que necesita, en medio del debate generado por los audios filtrados sobre el caso.

Alexis Núñez: “Prefiero nunca responder algo que ella diga”

Durante un encuentro con la prensa, Alexis Núñez fue cuestionado por su relación con Maribel Guardia y los recientes señalamientos atribuidos a Imelda Tuñón.

Ante la pregunta directa sobre si procederá legalmente contra Tuñón por las declaraciones en los audios filtrados, Núñez fue categórico:

“Es una joven de la que no me gusta hablar porque tiene un padecimiento, tiene una adicción y lo tiene que resolver ella. Y creo que ni los medios ni yo podemos asumir la responsabilidad de lo que mañana le pase a ella con su vida y con su hijo. Y, por respeto a ella, prefiero nunca responder algo que ella diga”, afirmó.

Sobre la posibilidad de tomar acciones legales, Núñez descartó cualquier enfrentamiento judicial: “No, para nada, para nada. Yo ojalá pudiera ayudarla, pero con medicina y con expertos que la puedan ayudar”, subrayó, mostrando una postura conciliadora y evitando la confrontación mediática.

Núñez también reiteró su cercanía con Maribel Guardia y su esposo, a quienes dijo acompañar en los momentos más difíciles:

“Es una amiga que aprecio mucho, que respeto, que admiro como artista a ella y a su esposo y, y acompañándolos siempre en el dolor y en los momentos más difíciles que ellos han pasado”, expresó.

Los supuestos audios de Imelda Tuñón y el señalamiento a Alexis Núñez

La polémica surgió tras la difusión de audios atribuidos a Imelda Tuñón, en los que se relatan detalles del día de la muerte de Julián Figueroa.

En los materiales, presentados en Grupo Fórmula y difundidos por un paparazzi español, la voz atribuida a Tuñón involucra a Alexis Núñez y su esposa Verónica Bastos en una supuesta negociación con autoridades para evitar la autopsia al cuerpo de Figueroa y reducir un presunto pago solicitado por la policía.

En el audio se escucha: “El que habló para que tuviéramos que... Bueno, para que tuvieran que pagar menos. Fue Alexis Núñez con su esposa Verónica Bastos. Habían varias personas ahí, no nada más nosotros tres”.