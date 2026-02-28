México

Alexis Núñez responde a audios atribuidos a Imelda Tuñón donde lo señalan y sugiere: “Ella tiene una adicción”

El productor reveló si procederá legalmente contra la viuda de Julián Figueroa

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

El productor Alexis Núñez se refirió por primera vez a los aparentes señalamientos hechos en su contra por Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, quien lo habría implicado en supuestas negociaciones con la policía el día de la muerte del cantante.

Núñez optó por no confrontar a Tuñón públicamente y expresó su deseo de que la joven reciba la ayuda que necesita, en medio del debate generado por los audios filtrados sobre el caso.

Alexis Núñez: “Prefiero nunca responder algo que ella diga”

Durante un encuentro con la prensa, Alexis Núñez fue cuestionado por su relación con Maribel Guardia y los recientes señalamientos atribuidos a Imelda Tuñón.

Ante la pregunta directa sobre si procederá legalmente contra Tuñón por las declaraciones en los audios filtrados, Núñez fue categórico:

“Es una joven de la que no me gusta hablar porque tiene un padecimiento, tiene una adicción y lo tiene que resolver ella. Y creo que ni los medios ni yo podemos asumir la responsabilidad de lo que mañana le pase a ella con su vida y con su hijo. Y, por respeto a ella, prefiero nunca responder algo que ella diga”, afirmó.

Imelda Tuñón anuncia el lanzamiento
Imelda Tuñón anuncia el lanzamiento de contenido exclusivo. (IG(/imetunon)

Sobre la posibilidad de tomar acciones legales, Núñez descartó cualquier enfrentamiento judicial: “No, para nada, para nada. Yo ojalá pudiera ayudarla, pero con medicina y con expertos que la puedan ayudar”, subrayó, mostrando una postura conciliadora y evitando la confrontación mediática.

Núñez también reiteró su cercanía con Maribel Guardia y su esposo, a quienes dijo acompañar en los momentos más difíciles:

“Es una amiga que aprecio mucho, que respeto, que admiro como artista a ella y a su esposo y, y acompañándolos siempre en el dolor y en los momentos más difíciles que ellos han pasado”, expresó.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Los supuestos audios de Imelda Tuñón y el señalamiento a Alexis Núñez

La polémica surgió tras la difusión de audios atribuidos a Imelda Tuñón, en los que se relatan detalles del día de la muerte de Julián Figueroa.

En los materiales, presentados en Grupo Fórmula y difundidos por un paparazzi español, la voz atribuida a Tuñón involucra a Alexis Núñez y su esposa Verónica Bastos en una supuesta negociación con autoridades para evitar la autopsia al cuerpo de Figueroa y reducir un presunto pago solicitado por la policía.

En el audio se escucha: “El que habló para que tuviéramos que... Bueno, para que tuvieran que pagar menos. Fue Alexis Núñez con su esposa Verónica Bastos. Habían varias personas ahí, no nada más nosotros tres”.

Temas Relacionados

Imelda TuñónAlexis NúñezMaribel GuardiaJulián FigueroaAutopsiamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX: a qué hora será la última salida de trenes este domingo 1 de marzo por concierto de Shakira en el Zócalo

El transporte público capitalino indicó cuáles estaciones estarán cerradas por el evento musical de la artista colombiana

Metro CDMX: a qué hora

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 28 de febrero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cómo está

“No conviene la ruptura”: Monreal descarta que posible desacuerdo con PT y PVEM por reforma electoral afecte alianza rumbo al 2030

El diputado afirmó que los desacuerdos actuales se centran en la integración de las cámaras, el financiamiento de partidos y la fiscalización

“No conviene la ruptura”: Monreal

Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

Te decimos los detalles para que no te pierdas este evento

Feria Nacional de la Enchilada

Así fue la caravana por la paz en Aguililla, tierra natal de “El Mencho”, en la que participaron decenas de ciudadanos

Habitantes de Aguililla, pueblo michoacano que vio nacer a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, participaron en una caravana por la paz encabezada por el obispo Cristóbal Ascencio García y sacerdotes de la Diócesis de Apatzingán

Así fue la caravana por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue la caravana por

Así fue la caravana por la paz en Aguililla, tierra natal de “El Mencho”, en la que participaron decenas de ciudadanos

Autoridades de Jalisco aseguran desconocer presunta “narconómina” del CJNG

Tribunal federal niega amparo a “El Mayito Gordo”, su condena en México no será ajustada

Recapturan a reo que se escapó en fuga masiva en Puerto Vallarta: cumplía condena de más de 20 años

Clamor por la paz en la cuna de “El Mencho”: Aguililla marcha entre el miedo y la fe

ENTRETENIMIENTO

Feria Nacional de la Enchilada

Feria Nacional de la Enchilada 2026: fechas, artistas, sede y todo para ir

Nietos de Carmen Salinas exigen disculpa pública a Saskia Niño de Rivera por polémica en pódcast: “Mi abuela ya no está”

‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

Saskia Niño de Rivera aclara polémica tras mención de Carmen Salinas en su pódcast: “No es para alimentar el morbo”

Trabajadores de IMCINE cancelan paro laboral tras anuncio de pagos para 2026

DEPORTES

Uriel Antuna no pierde la

Uriel Antuna no pierde la fe rumbo al Mundial 2026: “Hasta que no den la lista, no pierdo las esperanzas”

Este es el exjugador de la NFL de origen mexicano acusado por consumo de sustancias

Ángel de Oro resiste el faul y deja sin cabellera a Johnny Consejo

México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca