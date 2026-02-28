México

AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este viernes

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta en tiempo real el estado de todos sus vuelos

El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM publica en vivo el estatus de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 18:00 horas del 27 de febrero.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: AA2996

Destino: New York

Aerolínea: American Airlines

Hora: 00:25

Estado: Demorado

Vuelo: AV187

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Avianca

Hora: 00:40

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 00:40

Estado: Demorado

Vuelo: AC992

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 01:35

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

