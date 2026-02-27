Zona Acapulco 2026: consulta aquí los precios del festival para Semana Santa

(Instagram)

El Festival Zona Acapulco dio a conocer los precios oficiales de boletos para su edición 2026, que se celebrará el sábado 4 de abril en los Jardines de la Arena GNP Seguros, en Acapulco, Guerrero.

El evento contará con distintas modalidades de acceso y opciones de pago para los asistentes que buscan asegurar su lugar en una de las citas musicales más destacadas de Semana Santa.

¿Qué artistas estarán?

Álvaro Díaz

Latin Mafia

Noriel

Cachirula & Loojan

Jesse Baez

Sayuri & Sopholov

Ghetto Kids

Little Jesus

Legallyrxx

3AM

Taichu

Toy Selectah

IZA TKM

Paloma Morphy

Alanis Yuki

Felix Vestre

Irepelusa

Mosmo

Menskik

Fito Silva

DJ Lana

ICE Blade

Guapis

Friend

(Instagram)

Precios de boletos por tipo de acceso

El experto en conciertos identificado como Ailoviutl en redes sociales compartió lo que serían los precios para este evento:

General : mil 995 pesos

Comfort : 2 mil 990 pesos

Plus: 3 mil 990 pesos

Estos montos ya incluyen cargos y corresponden a los distintos niveles de experiencia dentro del festival.

Fechas de preventa y venta general

Preventa Banamex: 4 de marzo de 2026, a partir de las 9:00 AM

Venta general: 5 de marzo de 2026, desde las 9:00 AM

Los boletos estarán disponibles en eticket.mx, con la posibilidad de pagar a 3 meses sin intereses usando tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de 3 mil pesos.

El festival Zona Acapulco ofrece así varias opciones para que los asistentes elijan la experiencia que más se adapte a sus necesidades y presupuesto.