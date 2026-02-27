Zona Acapulco 2026: consulta aquí los precios del festival para Semana Santa

México

El Festival Zona Acapulco dio a conocer los precios oficiales de boletos para su edición 2026, que se celebrará el sábado 4 de abril en los Jardines de la Arena GNP Seguros, en Acapulco, Guerrero.

El evento contará con distintas modalidades de acceso y opciones de pago para los asistentes que buscan asegurar su lugar en una de las citas musicales más destacadas de Semana Santa.

¿Qué artistas estarán?

  • Álvaro Díaz
  • Latin Mafia
  • Noriel
  • Cachirula & Loojan
  • Jesse Baez
  • Sayuri & Sopholov
  • Ghetto Kids
  • Little Jesus
  • Legallyrxx
  • 3AM
  • Taichu
  • Toy Selectah
  • IZA TKM
  • Paloma Morphy
  • Alanis Yuki
  • Felix Vestre
  • Irepelusa
  • Mosmo
  • Menskik
  • Fito Silva
  • DJ Lana
  • ICE Blade
  • Guapis
  • Friend
(Instagram)
(Instagram)

Precios de boletos por tipo de acceso

El experto en conciertos identificado como Ailoviutl en redes sociales compartió lo que serían los precios para este evento:

  • General: mil 995 pesos
  • Comfort: 2 mil 990 pesos
  • Plus: 3 mil 990 pesos

Estos montos ya incluyen cargos y corresponden a los distintos niveles de experiencia dentro del festival.

Fechas de preventa y venta general

  • Preventa Banamex: 4 de marzo de 2026, a partir de las 9:00 AM
  • Venta general: 5 de marzo de 2026, desde las 9:00 AM

Los boletos estarán disponibles en eticket.mx, con la posibilidad de pagar a 3 meses sin intereses usando tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de 3 mil pesos.

El festival Zona Acapulco ofrece así varias opciones para que los asistentes elijan la experiencia que más se adapte a sus necesidades y presupuesto.

