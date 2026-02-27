Zona Acapulco 2026: consulta aquí los precios del festival para Semana Santa

El Festival Zona Acapulco dio a conocer los precios oficiales de boletos para su edición 2026, que se celebrará el sábado 4 de abril en los Jardines de la Arena GNP Seguros, en Acapulco, Guerrero.
El evento contará con distintas modalidades de acceso y opciones de pago para los asistentes que buscan asegurar su lugar en una de las citas musicales más destacadas de Semana Santa.
¿Qué artistas estarán?
- Álvaro Díaz
- Latin Mafia
- Noriel
- Cachirula & Loojan
- Jesse Baez
- Sayuri & Sopholov
- Ghetto Kids
- Little Jesus
- Legallyrxx
- 3AM
- Taichu
- Toy Selectah
- IZA TKM
- Paloma Morphy
- Alanis Yuki
- Felix Vestre
- Irepelusa
- Mosmo
- Menskik
- Fito Silva
- DJ Lana
- ICE Blade
- Guapis
- Friend
Precios de boletos por tipo de acceso
El experto en conciertos identificado como Ailoviutl en redes sociales compartió lo que serían los precios para este evento:
- General: mil 995 pesos
- Comfort: 2 mil 990 pesos
- Plus: 3 mil 990 pesos
Estos montos ya incluyen cargos y corresponden a los distintos niveles de experiencia dentro del festival.
Fechas de preventa y venta general
- Preventa Banamex: 4 de marzo de 2026, a partir de las 9:00 AM
- Venta general: 5 de marzo de 2026, desde las 9:00 AM
Los boletos estarán disponibles en eticket.mx, con la posibilidad de pagar a 3 meses sin intereses usando tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de 3 mil pesos.
El festival Zona Acapulco ofrece así varias opciones para que los asistentes elijan la experiencia que más se adapte a sus necesidades y presupuesto.