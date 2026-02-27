Tren Suburbano reduce velocidad entre las estaciones de Cuautitlán y Tultitlán y provoca retrasos

El Tren Suburbano reporta atrasos entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán (Jorge Contreras/Infobae México)

El servicio del Tren Suburbano reportó este viernes afectaciones en la circulación de trenes entre las estaciones Cuautitlán y Tultitlán, donde las unidades avanzan a velocidad reducida debido a incidentes provocados por personas externas al sistema ferroviario.

A través de un aviso en sus redes sociales, el sistema de transporte detalló que, derivado de esta situación, se activó el protocolo de circulación correspondiente para garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal operativo.

La medida implica disminuir la velocidad de los convoyes en el tramo afectado mientras se verifican las condiciones de la vía y se descarta cualquier riesgo.

El Tren Suburbano precisó que fuera de este segmento, el servicio en el resto de las estaciones opera con normalidad, sin embargo los usuarios en redes sociales que viajan desde y hacia otras terminales presentan contratiempos mayores, ya que los retrasos acumulados ya rebasaban los 30 minutos en horas de mayor demanda.

“La estación (Cuautitlaán) estaba con un buen de gente y ni siquiera pudieron subir todos los que estaban esperando. Va lento y, en consecuencia, es un caos en cada estación porque ya la gente no puede subir de lo lleno que va”, destacó la usuaria Anna Uribe.

No se explicó el motivo del avance lento de los trenes

Aglomeraciones en estaciones del Tren Suburbano. Foto: X/@ElAl_Met.

Aunque no se detalló la naturaleza exacta de las afectaciones provocadas por personas ajenas al sistema, este tipo de incidentes suele relacionarse con invasión de vías, presencia indebida en la zona ferroviaria o actos vandálicos a los trenes que obligan a aplicar medidas preventivas para evitar accidentes.

Personal de supervisión y seguridad se mantiene en el área afectada para atender la situación y agilizar la reanudación del servicio habitual.

Este tipo de acciones es porque la prioridad es preservar la integridad de los pasajeros, por lo que cualquier reducción en la velocidad de operación responde estrictamente a criterios de seguridad.

El Tren Suburbano lamentó las molestias ocasionadas a los miles de usuarios que diariamente utilizan este medio de transporte para trasladarse entre el Estado de México y la Ciudad de México, especialmente en horarios laborales y escolares. Asimismo, pidió a la población tomar previsiones en sus tiempos de traslado y mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer la evolución del servicio.

La administración del sistema aseguró que se informará oportunamente cuando la totalidad del servicio quede normalizado y los trenes puedan retomar su velocidad regular en el tramo afectado.

Mientras tanto, se recomienda a los pasajeros de los municipios de Zumpango, Teoloyucan, Coyotepec, Tepotzotlán, Melchor Ocampo y Cuautitlán Izcalli anticipar su salida y tomar otras opciones de transporte, ya que en la estación Cuautitlán se reportan aglomeraciones importantes sin que haya personal avisando de los retrasos.