México

Critican llegada de ministros de la Suprema Corte en camionetas para avalar autogobierno indígena en Chiapas

Con esto iniciaron las sesiones itinerantes que a partir de ahora realizará la Corte, con el fin de acercar la justicia a los ciudadanos

Los ministros llegaron a la Plaza Mayor de Tenejapa vestidos con ponchos de lana, en lugar de togas, con colores bordados y brillantes de acuerdo a la identidad tseltal. (Isabel Mateos, Cuartoscuro)

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró una sesión histórica al trasladar, por primera vez en más de cien años, sus trabajos fuera de la sede tradicional ubicada en la Ciudad de México.

La sesión se llevó a cabo en Tenejapa, en la región de los Altos de Chiapas, con la presencia de las ministras y ministros que integran la Corte, quienes, aseguraron, buscan dar visibilidad a los derechos de los pueblos originarios.

El encuentro reunió a cerca de dos mil personas, principalmente pertenecientes a comunidades indígenas tsotsiles y tseltales, por lo que fue traducida a esta lengua.

Sesión histórica de la Suprema Corte

Esta sesión marca el inicio de una nueva etapa en la institución, de acuerdo a la propia Corte, la cual anunció las sesiones itinerantes donde los ministros y ministras saldrán de su sede capitalina para acudir a distintas zonas del país.

Así lo afirmó el ministro Hugo Aguilar en sus palabras de inauguración, quien portó un jorongo como símbolo de la cultura local.

“La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado la decisión de traer la justicia a territorio, que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo quienes hacemos justicia…”, subrayó Aguilar Ortiz.

Durante la jornada, el Pleno abordó un amparo presentado por autoridades comunitarias de La Candelaria, poblado en San Cristóbal de las Casas, quienes solicitaron el reconocimiento constitucional de los gobiernos comunitarios como forma de autogobierno.

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres (izq.), Hugo Aguilar y Yasmin Esquivel, asisten a una sesión especial con comunidades indígenas del estado de Chiapas en Tenejapa, México, el jueves 26 de febrero de 2026. (Foto AP/Isabel Mateos)

La Suprema Corte resolvió a favor de la comunidad de La Candelaria y ordenó al Congreso de Chiapas modificar la legislación estatal para garantizar mecanismos para el autogobierno y la entrega directa de recursos públicos a las comunidades indígenas.

La sesión, presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, se extendió por más de dos horas.

Críticas al rededor de esta sesión plenaria fuera de la Ciudad de México

En la sesión estuvieron presentes las ministras Sara Irene Herrerías, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, así como el ministro Arístides Guerrero.

A distancia participaron los ministros Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Figueroa. La única ministra ausente fue María Estela Ríos González.

Además, también estuvo presente el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.

Los ministros llegaron a la Plaza Mayor de Tenejapa vestidos con ponchos de lana, en lugar de togas, con colores bordados y brillantes de acuerdo a la identidad tseltal.

El ministro Hugo Aguilar portaba un sombrero de palma y portaba un bastón de mando. Fue visto caminando hacia la Plaza junto con los demás ministros.

Sin embargo, en el paisaje local de la comunidad, además de la multitud que se dio cita desde muy temprano con carteles y festejos, destacaban lujosas camionetas estacionadas al rededor.

Se trata de camionetas de lujo que no combinaban con el entorno del poblado. Medios aseguraron que se trataban de las camionetas de los ministros.

La crítica giró en torno a que los ministros aseguraron que viajaron a Tenejapa, Chiapas, con el fin de demostrar al pueblo de México que la Suprema Corte es cercana con la ciudadanía, sin embargo, la imagen de camionetas de lujo en un poblado pequeño, no contrastó con esas afirmaciones.

