Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de febrero

Metro CDMX: Se realiza el retiro de un tren para revisión en la Línea 8, por lo que la marcha es lenta en ambos sentidos. Esta situación puede generar demoras en el tiempo de espera.
Metro CDMX: La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 9, 12, A y B es constante por ambas direcciones y la afluencia controlada con implementación de maniobra de dosificación de usuarios.
Metro CDMX: Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 y A.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 27 de febrero de 2026.