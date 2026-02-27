México

‘La Mañanera’ de hoy viernes 27 de febrero: SSPC tiene identificados a cuatro posibles sucesores de El Mencho

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

    15:47 hsHoy

    Sucesión en el CJNG: Identifican a Posibles Relevos tras el Abatimiento de “El Mencho”

    El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ofreció una actualización sobre el panorama de seguridad y la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras los recientes hechos, destacando lo siguiente:

    Identificación de liderazgos: Tras el abatimiento de “El Mencho”, las áreas de inteligencia del gobierno federal ya tienen plenamente identificadas a cuatro personas clave dentro de la estructura criminal.

    Posible sucesión: Estos individuos se perfilan como los líderes más fuertes y con mayor capacidad operativa o financiera, por lo que son los principales prospectos que podrían intentar asumir el control total de la organización.

    15:42 hsHoy

    Posible Ajuste a la Elección del Poder Judicial y Diálogo con la FIFA

    La presidenta Claudia Sheinbaum abordó posibles modificaciones legislativas y compartió detalles sobre la proyección internacional de México rumbo al Mundial, destacando los siguientes puntos:

    Modificación a la elección judicial: Señaló que es posible que se cambie la elección del Poder Judicial para el año 2028. Esta propuesta será enviada al Congreso para su análisis y definición final.

    Reducción de costos y nuevo esquema: El objetivo de este ajuste es disminuir significativamente los costos del proceso. Se está evaluando un formato por regiones (similar al ejercicio de revocación de mandato), de modo que ya no se elegiría a toda la Corte ni al Tribunal de Justicia en una sola exhibición, sino a magistrados y jueces por región.

    Seguridad y el Mundial de 2026: Compartió que el presidente de la FIFA le preguntó directamente sobre el panorama de seguridad en México. La mandataria le transmitió tranquilidad, explicándole que los recientes brotes de violencia fueron episodios focalizados, derivados exclusivamente de las reacciones ocurridas el pasado domingo tras el asesinato de “El Mencho”.

    15:39 hsHoy

    Protección a la Ciudadanía ante la Situación en Sinaloa

    La presidenta Claudia Sheinbaum fijó la postura del gobierno federal, destacando lo siguiente:

    Prioridad del gobierno: Afirmó de manera categórica que la labor principal y el compromiso de su administración es proteger a la población.

    Contexto de seguridad: Esta declaración surge como respuesta directa al incremento de la violencia registrado en la entidad, el cual se desató tras el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a los Estados Unidos.

    15:32 hsHoy

    Reforma Electoral, Golpe al Cártel del Golfo y Seguridad para el Mundial

    La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de la Defensa abordaron diversos temas de interés nacional e internacional, destacando propuestas electorales, avances operativos y las garantías de seguridad para próximos eventos deportivos:

    Propuesta sobre el PREP: La presidenta defendió la iniciativa para eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), recordando que el INE mantendrá los conteos rápidos. Subrayó que esta medida es fruto de foros realizados en distintas partes del país y no de una improvisación: “No es una propuesta de ocurrencia, es una propuesta bien trabajada, bien analizada y recoge parte de lo que opinó la ciudadanía”, aseguró.

    Captura de “El Lexus”: Sobre la reciente detención de este presunto integrante del Cártel del Golfo, el secretario de la Defensa detalló que el objetivo lideraba una célula encargada de brindar seguridad a “El Contador”. Además, fungía como responsable de la producción y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

    Mundial de la FIFA: Sheinbaum agradeció al presidente de la FIFA, con quien sostuvo una llamada el pasado jueves. Durante la conversación, la mandataria le garantizó el éxito y la realización de la Copa del Mundo en México, enviando un mensaje de certeza para que todos los turistas sepan que llegarán a un país seguro y tranquilo.

    15:19 hsHoy

    Reducción de Pobreza Laboral, Producción Agrícola y Atención a las Causas

    La presidenta Claudia Sheinbaum abordó temas clave sobre el desarrollo social, económico y agrícola del país, destacando los siguientes puntos durante su intervención:

    Disminución de la pobreza laboral: Presentó datos oficiales publicados por el INEGI, los cuales miden la proporción de personas cuyo ingreso es insuficiente para adquirir la canasta básica. Resaltó una reducción significativa en este indicador, subrayando que en 2025 se alcanzó el nivel más bajo registrado en mucho tiempo.

    Impulso a la producción de maíz: Informó sobre las reuniones sostenidas con productores de maíz híbrido a nivel nacional, recordando que regiones como Sinaloa y el Bajío son los principales motores de esta producción agrícola en el país.

    Estrategia integral de seguridad: Reiteró que el pilar fundamental de su gobierno para hacer frente a la delincuencia sigue siendo la atención a las causas, buscando resolver los problemas de violencia desde la raíz mediante el desarrollo y el bienestar social.

    15:14 hsHoy

    Proyectos de Infraestructura Hidráulica: Distrito de Riego 075

    Efraín Morales López expuso los planes y avances referentes a las obras de infraestructura hidráulica para el estado de Sinaloa, centrando su participación en uno de los proyectos más relevantes para el sector agrícola de la región:

    Distrito de Riego 075: Se presentó este magno proyecto que busca fortalecer el abasto y manejo de agua en el estado.

    Inversión: La obra representará una inyección de recursos de casi 4 mil millones de pesos.

    Plazo de conclusión: Se proyecta que los trabajos de este distrito de riego queden totalmente terminados para el año 2029.

    15:09 hsHoy

    Inversiones en Infraestructura y Educación: Programa “Megabachetón” y Nuevos Proyectos

    Jesús Esteva presentó los avances y proyecciones de inversión en obra pública para el estado, destacando los recursos destinados a mejorar las vías de comunicación y la infraestructura educativa. A continuación, los puntos principales de su intervención:

    Programa “Megabachetón”: Se anunció una importante inversión de 1,271 millones de pesos en el estado para el año 2026, destinada a la rehabilitación y mantenimiento de las vialidades a través de este programa.

    Obra vial en Mazatlán: Se presentó el proyecto de mejoramiento en la intersección de la carretera 15 y la avenida Pérez Escobosa, el cual representa una inversión de 405 millones de pesos.

    Infraestructura educativa: Se adelantó que el próximo mes de abril iniciará la construcción del Bachillerato Tecnológico de Culiacán, una obra que está proyectada para ser terminada en un plazo de seis meses.

    14:58 hsHoy

    Resultados Operativos y Detenciones Clave de las Fuerzas de Seguridad en Sinaloa

    Omar García Harfuch señaló que, desde el inicio de la administración de la presidenta Sheinbaum, se ha ampliado significativamente el despliegue de las fuerzas federales y estatales de seguridad en la entidad. A continuación, el balance de los operativos y las capturas más relevantes:

    Golpe al crimen organizado (octubre 2024 - febrero 2026): Se ha logrado la detención de 2,225 personas vinculadas a delitos de alto impacto, el aseguramiento de 33 toneladas de drogas y el desmantelamiento de 1,942 narcolaboratorios.

    Caso de los trabajadores mineros: El pasado 3 de febrero, el Ejército detuvo a cuatro personas, entre ellas Jesús Abel “N”, presuntamente vinculado a “Los Chapitos”. Las investigaciones continúan para capturar a otros implicados que ya se encuentran identificados.

    Ataque a diputados de MC: Se confirmó la detención de un responsable vinculado a la agresión contra dos legisladores de Movimiento Ciudadano.

    Operativo en Badiraguato: Se detuvo a siete personas, destacando la captura de Iván “N”, líder de una célula delictiva operando en la zona.

    Captura en Culiacán: Se logró la detención de Israel “N”, alias “El Palillo”.

    Detenciones con fines de extradición: En Mazatlán, se cumplimentó una orden contra Daniel Alfredo “N”, alias “El 23”, operador del Cártel de Sinaloa y objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos. De igual forma, en Navolato se capturó a Hernán Geovani “N”, quien también cuenta con una orden de aprehensión para ser extraditado.

    14:51 hsHoy

    Avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en el Estado

    Rosa Icela Rodríguez presentó los resultados de la estrategia nacional de seguridad implementada en la entidad, destacando un fuerte enfoque en la coordinación institucional y la participación ciudadana. A continuación, los logros más relevantes:

    Mesas de Construcción de Paz: Se llevaron a cabo 413 reuniones de mesas de paz, 2,456 encuentros de carácter regional y una reunión interestatal.

    Acuerdos alcanzados: Gracias a estos espacios de diálogo y coordinación, se lograron concretar 840 acuerdos directos en beneficio de la población.

    Jornadas por la paz: Se organizaron 228 jornadas de proximidad y prevención, las cuales contaron con una destacada participación de más de 69 mil personas.

    14:43 hsHoy

    Balance de Seguridad en Sinaloa: Resultados y Tendencias a Enero de 2026

    El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dio la bienvenida a la presidenta y a los miembros del gabinete que la acompañan. Durante el encuentro, Marcela Figueroa presentó el informe de resultados en materia de seguridad, destacando las siguientes cifras y tendencias en la entidad:

    Evolución de homicidios diarios: De enero a agosto de 2024, se mantuvo una tendencia estable de 1.68 casos al día. Sin embargo, a partir de septiembre de ese mismo año, la violencia repuntó a 4.77.

    Fluctuaciones recientes: Gracias al reforzamiento de las medidas de seguridad, las cifras lograron disminuir temporalmente, aunque en junio de 2025 se registró un pico de 6.9 homicidios diarios. Posteriormente la incidencia volvió a la baja, cerrando el pasado enero de 2026 con 3.42 casos al día.

    Homicidios dolosos: Al comparar los meses de enero de 2025 y enero de 2026, se registró una importante disminución del 28% en este rubro.

    Delitos de alto impacto: Durante el pasado mes de enero, se reportó una reducción del 31% en comparación con los niveles registrados en octubre de 2024.

    Robo de vehículos: El promedio diario de este delito disminuyó un 20% en enero de 2026, contrastado también con las cifras de octubre de 2024.

    Homicidio doloso bajó 50% en Sinaloa en seis meses tras repunte de junio

    La titular del Secretariado Ejecutivo informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 31 por ciento

    Marcela Figueroa reportó que el
    Marcela Figueroa reportó que el homicidio doloso en Sinaloa bajó 50% en seis meses. | YouTube Claudia Sheinbaum

    Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Sinaloa disminuyó un 50% en los últimos seis meses, luego de que se presentó un repunte en junio del 2025.

    Leer la nota completa

