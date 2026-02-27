México

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 26 de febrero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Tris entrega miles de pesos
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Los sorteos de Tris han llegado a su fin y los resultados ganadores han sido revelados por la Lotería Nacional, dejando a su paso miles de pesos en premios. Estos son los números de la fortuna de este jueves 26 de febrero.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35633

Resultado: 36078

Tris De las Tres

Sorteo: 35634

Resultado: 44249

Tris Extra

Sorteo: 35635

Resultado: 97880

Tris De las Siete

Sorteo: 35636

Resultado: 82633

Tris Clásico

Sorteo: 35637

Resultado: 32481

De lunes a domingo, cinco veces al día, se dan a conocer los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

Más Noticias

Vinculan a proceso a “El Seven” de la Familia Michoacana, implicado en el homicidio de cinco personas en Tláhuac

“El Seven” fue capturado en territorio mexiquense a finales de enero

Vinculan a proceso a “El

Un doctor fue detenido por homicidio en Nezahualcóyotl: lo acusan de suministrar medicamentos caducados a paciente

Además, las autoridades informaron el aseguramiento de la clínica particular donde ocurrieron los hechos

Un doctor fue detenido por

Concierto de Shakira en el Zócalo CDMX será el arranque de actividades del 8M en la ciudad, destaca Clara Brugada

El evento musical de la cantante colombiana e intérprete de ‘Loba’, ‘Sale el sol’ y ‘Día de enero’ se realizará el domingo 1 de marzo.

Concierto de Shakira en el

Profeco celebra su 50 aniversario: este es el objetivo de su nueva etapa

El organismo celebró su aniversario anunciando más herramientas para los ciudadanos y un compromiso enfocado en el empoderamiento social del país

Profeco celebra su 50 aniversario:

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

Las delegaciones de Países Bajos y Japón recorren las instalaciones de Monterrey evaluando la infraestructura y logística del Estadio BBVA como posible sede para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Holanda y Japón inspeccionan el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Seven” de la Familia Michoacana, implicado en el homicidio de cinco personas en Tláhuac

Sentencian a tres hombres en Guerrero por el transporte de más de tres mil litros de huachicol en una lancha

Especialista señala que la CDMX tiene condiciones que la protegen del CJNG, pero no la hacen inmune a un ataque

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Documental sobre los 50 años

Documental sobre los 50 años de Iron Maiden llegará a salas de México en esta fecha

Gala Montes responde a los rumores de haber condicionado su regreso a las telenovelas en “Corazón de oro”

BTS en México: por qué aseguran que los Santos Bravos podrían abrir sus conciertos

Hija de Carmen Salinas reacciona a acusaciones de rituales satánicos con niños supuestamente realizados por la actriz

Nieto de Lupita D’Alessio y sobrino de Anahí narra cómo fue atacado por un tiburón en Tulum: “17 inyecciones”

DEPORTES

Holanda y Japón inspeccionan el

Holanda y Japón inspeccionan el Estadio BBVA para el Mundial 2026

La estrella de Japón que podría perderse el Mundial 2026 en México

Gianni Infantino sostuvo llamada con Claudia Sheinbaum: FIFA reitera confianza en México para el Mundial 2026

Muere Marco Tolama, periodista experto en Fórmula 1 y ex colaborador de José Ramón Fernández

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió