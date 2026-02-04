Mitski en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, precios, preventa, y venta de boletos

La capital mexicana será el escenario donde Mitski estrenará su octavo álbum con banda completa y orquesta. (Foto de Archivo)

La Ciudad de México se prepara para recibir el único concierto confirmado de Mitski en la capital, una fecha que marca el lanzamiento en vivo de su octavo álbum de estudio y que ha generado alta expectativa entre su base de seguidores.

El Auditorio Nacional será el escenario de este evento especial, que tendrá lugar el lunes 23 de marzo de 2026. La artista japonesa-estadounidense presentará su más reciente trabajo, Nothing’s About to Happen to Me, en uno de los recintos más emblemáticos del país.

El Auditorio Nacional será la sede del show especial de Mitski el 23 de marzo de 2026, sumando prestigio a la gira mundial de la artista. (X/ @mitskileaks)

El anuncio del regreso de Mitski ha logrado posicionar a la CDMX como una de las paradas clave de su gira mundial. El concierto representa una nueva etapa en la carrera de la cantante, quien en esta ocasión estará acompañada por banda completa y orquesta.

La experiencia Mitski: nuevo álbum y propuesta escénica

La gira Nothing’s About to Happen to Me marca un punto de inflexión en la trayectoria de Mitski, quien estrenará en vivo su nueva producción discográfica en la capital mexicana.

El álbum incluye once canciones inéditas, entre las que destaca el sencillo Where’s My Phone?. La narrativa de este trabajo se centra en la figura de una mujer que encuentra libertad en el aislamiento, tema que se explora tanto en su música como en la puesta en escena.

Propuesta escénica:

Banda completa y orquesta en vivo

Invitada especial: La Zorra Zapata, con pop experimental y atmósferas vocales

Mitski actuará acompañada de banda completa y orquesta en una producción a gran escala que promete una experiencia multisensorial. Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS

El concierto promete una experiencia multisensorial, integrando elementos visuales y sonoros que han consolidado el sello de Mitski a nivel internacional.

Fechas, preventa y venta de boletos

La organización del evento ha dispuesto un proceso de venta escalonado para facilitar el acceso a los boletos y asegurar la mejor experiencia para los asistentes. El regreso de Mitski al país promete una alta demanda, por lo que se recomienda estar atentos a las fechas clave.

Venta exclusiva para fans:

Martes 11 de febrero, 10:00

Requiere registro previo para obtener código de acceso

Preventa Banamex:

Miércoles 12 de febrero, 11:00

Acceso prioritario para tarjetahabientes

Venta general:

Jueves 13 de febrero, 11:00

Disponible en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional

La cantante japonesa-estadounidense hará vibrar la Ciudad de México en marzo con un espectáculo totalmente renovado donde presentará en vivo las canciones de su octavo álbum. (X/ @ocesa_total)

Cada etapa de venta permitirá a diferentes públicos asegurar su lugar en el concierto. En este sentido, la recomendación principal para quienes buscan las mejores ubicaciones es anticipar la compra y aprovechar las modalidades de preventa disponibles.

Precios y modalidades de pago

Adquirir boletos para este evento será sencillo gracias a las opciones de pago flexibles y la transparencia en la comunicación de precios, que se darán a conocer en las próximas horas.

Meses sin intereses:

3 meses sin intereses para tarjetahabientes

Aplica en compras a partir de $3 mil pesos mexicanos

Compra anticipada:

Recomendación de revisar disponibilidad por sección

Alta demanda prevista para los lugares principales

El espectáculo reunirá once canciones inéditas y una puesta en escena multisensorial. Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS

De esta manera, el Auditorio Nacional se prepara para recibir un espectáculo único, en el que la innovación musical y la diversidad artística serán protagonistas. La combinación de un repertorio inédito y una producción a gran escala promete una noche memorable para la audiencia mexicana.