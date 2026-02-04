Mitski en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, precios, preventa, y venta de boletos

La Ciudad de México se prepara para recibir el único concierto confirmado de Mitski en la capital, una fecha que marca el lanzamiento en vivo de su octavo álbum de estudio y que ha generado alta expectativa entre su base de seguidores.
El Auditorio Nacional será el escenario de este evento especial, que tendrá lugar el lunes 23 de marzo de 2026. La artista japonesa-estadounidense presentará su más reciente trabajo, Nothing’s About to Happen to Me, en uno de los recintos más emblemáticos del país.
El anuncio del regreso de Mitski ha logrado posicionar a la CDMX como una de las paradas clave de su gira mundial. El concierto representa una nueva etapa en la carrera de la cantante, quien en esta ocasión estará acompañada por banda completa y orquesta.
La experiencia Mitski: nuevo álbum y propuesta escénica
La gira Nothing’s About to Happen to Me marca un punto de inflexión en la trayectoria de Mitski, quien estrenará en vivo su nueva producción discográfica en la capital mexicana.
El álbum incluye once canciones inéditas, entre las que destaca el sencillo Where’s My Phone?. La narrativa de este trabajo se centra en la figura de una mujer que encuentra libertad en el aislamiento, tema que se explora tanto en su música como en la puesta en escena.
Propuesta escénica:
- Banda completa y orquesta en vivo
- Invitada especial: La Zorra Zapata, con pop experimental y atmósferas vocales
El concierto promete una experiencia multisensorial, integrando elementos visuales y sonoros que han consolidado el sello de Mitski a nivel internacional.
Fechas, preventa y venta de boletos
La organización del evento ha dispuesto un proceso de venta escalonado para facilitar el acceso a los boletos y asegurar la mejor experiencia para los asistentes. El regreso de Mitski al país promete una alta demanda, por lo que se recomienda estar atentos a las fechas clave.
Venta exclusiva para fans:
- Martes 11 de febrero, 10:00
- Requiere registro previo para obtener código de acceso
Preventa Banamex:
- Miércoles 12 de febrero, 11:00
- Acceso prioritario para tarjetahabientes
Venta general:
- Jueves 13 de febrero, 11:00
- Disponible en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional
Cada etapa de venta permitirá a diferentes públicos asegurar su lugar en el concierto. En este sentido, la recomendación principal para quienes buscan las mejores ubicaciones es anticipar la compra y aprovechar las modalidades de preventa disponibles.
Precios y modalidades de pago
Adquirir boletos para este evento será sencillo gracias a las opciones de pago flexibles y la transparencia en la comunicación de precios, que se darán a conocer en las próximas horas.
Meses sin intereses:
- 3 meses sin intereses para tarjetahabientes
- Aplica en compras a partir de $3 mil pesos mexicanos
Compra anticipada:
- Recomendación de revisar disponibilidad por sección
- Alta demanda prevista para los lugares principales
De esta manera, el Auditorio Nacional se prepara para recibir un espectáculo único, en el que la innovación musical y la diversidad artística serán protagonistas. La combinación de un repertorio inédito y una producción a gran escala promete una noche memorable para la audiencia mexicana.