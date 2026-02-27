México

Cáncer de próstata: señales tempranas que pueden ayudar a diagnosticar a tiempo

Un aviso temprano puede marcar la diferencia en las oportunidades de recuperación ante este tipo de tumor silencioso

Guardar
El conocer alteraciones sutiles facilita
El conocer alteraciones sutiles facilita la consulta oportuna con los especialistas de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en los hombres y suele desarrollarse de manera silenciosa durante sus primeras etapas.

Identificar señales tempranas resulta clave para lograr un diagnóstico oportuno y acceder a tratamientos más efectivos.

Reconocer estos síntomas permite a los pacientes consultar a tiempo con un especialista y mejorar las perspectivas de recuperación.

El conocer alteraciones sutiles facilita
El conocer alteraciones sutiles facilita la consulta oportuna con los especialistas de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cáncer de próstata: señales tempranas que pueden ayudar a diagnosticar a tiempo

Algunas señales tempranas del cáncer de próstata pueden ser sutiles o confundirse con otros problemas urinarios comunes en hombres adultos.

De acuerdo con información de la Asociación Americana de Cáncer detectar estos síntomas a tiempo facilita el diagnóstico precoz y mejora las posibilidades de tratamiento. Entre las manifestaciones iniciales más frecuentes se encuentran:

Dificultad para orinar: Sensación de esfuerzo al comenzar o finalizar la micción.

Disminución en la fuerza del flujo de orina: El chorro se vuelve más débil o intermitente.

Aumento en la frecuencia urinaria: Necesidad de orinar más veces al día o durante la noche (nicturia).

Sensación de vaciado incompleto: Persistencia de ganas de orinar tras finalizar.

Dolor o ardor al orinar: Sangre en la orina o el semen: Presencia de sangre visible que justifica consulta médica inmediata.

Molestias en la zona pélvica o lumbar: Dolor persistente en la parte baja de la espalda, caderas o pelvis.

Dificultad para lograr o mantener la erección: Estas señales no siempre indican la presencia de cáncer de próstata, pero su aparición debe motivar una consulta con el médico para descartar o confirmar el diagnóstico.

El control urológico regular es fundamental, especialmente a partir de los 50 años o antes si existen antecedentes familiares.

Detectar señales tempranas de cáncer
Detectar señales tempranas de cáncer de próstata permite acceder a un diagnóstico oportuno y aumentar la efectividad del tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se diagnostica el cáncer de próstata

El diagnóstico del cáncer de próstata combina diferentes métodos clínicos y de laboratorio para confirmar la presencia de la enfermedad. Los procedimientos más utilizados incluyen:

Examen rectal digital: El médico palpa la próstata a través del recto para detectar posibles irregularidades, endurecimientos o nódulos.

Análisis de PSA (antígeno prostático específico): Se mide el nivel de esta proteína en sangre, que puede estar elevado en casos de cáncer, aunque también por otras afecciones benignas.

Ecografía transrectal: Utiliza ondas sonoras para obtener imágenes de la próstata y detectar anomalías en su estructura.

Biopsia prostática: Si los resultados anteriores sugieren la presencia de cáncer, se extraen muestras de tejido prostático para analizarlas en el laboratorio y confirmar el diagnóstico.

Resonancia magnética multiparamétrica: Permite una visualización más detallada de la próstata y ayuda a localizar áreas sospechosas antes de realizar la biopsia.

Estos estudios se complementan según el caso y el criterio del especialista. El diagnóstico precoz facilita el abordaje personalizado y aumenta las posibilidades de éxito en el tratamiento.

Temas Relacionados

cáncer de próstatasaludcáncermexico-noticias

Más Noticias

Clima en Monterrey: el pronóstico para este 27 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Monterrey: el pronóstico

Pronóstico del clima en Mazatlán este viernes: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Mazatlán

México: las predicciones del tiempo para Guadalajara este 27 de febrero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

México: las predicciones del tiempo

México: las predicciones del tiempo para Acapulco de Juárez este 27 de febrero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

México: las predicciones del tiempo

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Cancún: pronóstico de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tijuana: la ciudad fronteriza situada

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Detienen a presuntos miembros del CJNG con armas largas tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

Guardia Nacional custodia el funeral de Nahomi Elizabeth, joven que murió en el operativo contra El Mencho

“Cuento con apoyo pa´ deshacer, hombres artillados ahí se ven”: esto dice el corrido de el “Lexus” del CDG, detenido en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

María Sorté agradece el amor

María Sorté agradece el amor del pueblo por Omar García Harfuch: “Dios lo protege cada día”

Hijos de Alejandro Fernández formarán parte de la nueva temporada de Juego de Voces

Hija de Daniel Bisogno celebra su cumpleaños 10 sin ser 'Matilda' y fuera de México

Adal Ramones promociona cortometraje sobre su secuestro en medio de polémica por cancelación de ‘Enrollados’

Hanabie. regresa a México con dos conciertos: fechas, preventa, venta y precios de boletos

DEPORTES

Muere Marco Tolama, excolaborador de

Muere Marco Tolama, excolaborador de José Ramón Fernández y especialista de la Fórmula 1

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió

A punto de culminar su remodelación, así luce la nueva fachada del Estadio Azteca para celebrar el Mundial 2026

El dueño de Chivas envía un avión privado a sus seleccionados tras el duelo contra Islandia

¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?