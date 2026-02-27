México

Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los beneficiarios que reciben su pago hoy 27 de febrero

Para asegurar el acceso al apoyo económico, los pagos a los estudiantes de secundaria se harán en fechas diferenciadas

El programa social beneficia a estudiantes de secundaria pública y familias con necesidades económicas para evitar la deserción escolar.

El programa social mantiene como eje principal a estudiantes de secundaria pública y a familias que necesitan apoyo para solventar gastos escolares. Su propósito es impulsar la permanencia en las aulas y reducir la deserción por causas económicas.

El recurso se entrega mediante depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que asegura que el dinero llegue sin intermediarios. Así, los hogares pueden destinarlo a cubrir necesidades académicas y personales de los adolescentes.

Cada alumno inscrito recibe 1,900 pesos bimestrales. Si en la misma familia hay más de un estudiante dentro del programa, se agregan 700 pesos por cada integrante adicional.

Depósito del 27 de febrero y orden por CURP

El depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar asegura la entrega eficiente y sin intermediarios del apoyo escolar.

El calendario correspondiente a febrero de 2026 se organiza según la primera letra de la CURP de cada beneficiario. Esta modalidad distribuye los pagos en distintas fechas para evitar saturaciones en sucursales bancarias.

Este jueves 27 de febrero corresponde el turno a quienes tienen inicial T, U, V, W, X, Y y Z. En jornadas previas se atendió a los demás grupos de letras, siguiendo una programación escalonada hasta completar el abono.

La dispersión planificada busca brindar certeza a las familias y mantener un proceso ágil en la entrega de recursos en todo el país.

Calendario completo de febrero 2026

La dispersión escalonada de los recursos busca evitar saturaciones en las sucursales y promueve una entrega ordenada en todo el país.

La distribución de pagos quedó establecida de la siguiente forma:

  • A, B: lunes 16 de febrero
  • C: martes 17 de febrero
  • D, E, F: miércoles 18 de febrero
  • G: jueves 19 de febrero
  • H, I, J, K, L: viernes 20 de febrero
  • M: lunes 23 de febrero
  • N, Ñ, O, P, Q: martes 24 de febrero
  • R: miércoles 25 de febrero
  • S: jueves 26 de febrero
  • T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 27 de febrero

La organización por bloques permite que cada estudiante conozca con anticipación la fecha asignada para recibir el depósito. Este esquema escalonado facilita la logística y promueve un flujo ordenado en la dispersión del apoyo.

Requisitos para disponer del recurso

El programa fomenta la permanencia escolar al ofrecer respaldo económico directo a adolescentes que cursan la secundaria pública en México.

Para hacer uso del dinero es fundamental que la tarjeta del Banco del Bienestar esté activa. Además, los datos personales deben permanecer actualizados ante las instancias correspondientes.

Se aconseja revisar la inicial de la CURP antes de acudir en la fecha señalada, con el fin de evitar contratiempos. Esta medida ayuda a disponer del depósito sin demoras.

Cumplir con estas indicaciones garantiza el aprovechamiento adecuado del respaldo económico, diseñado para fortalecer la continuidad escolar de quienes cursan la secundaria pública.

