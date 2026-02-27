Adal Ramones promociona cortometraje sobre su secuestro en medio de polémica por cancelación de ‘Enrollados’

La experiencia de Adal Ramones como víctima de secuestro durante el auge de 'Otro Rollo' es el eje temático del filme dirigido por su hija Paola (@adalramones, Instagram)

El cortometraje sobre el secuestro de Adal Ramones, dirigido por su hija Paola Ramones, fue seleccionado por el Cinequest Film & Creativity Festival de Estados Unidos, marcando el inicio de la carrera profesional de la joven realizadora de 25 años y el regreso del conductor a la actualidad mediática tras la reciente cancelación de su proyecto Enrollados.

Paola Ramones debuta como directora con un relato sobre el secuestro de su padre

Quieren Monólogo es el título de este cortometraje, que representa la ópera prima de Paola Ramones como directora, escritora y editora. La historia se inspira en el secuestro que sufrió su padre el 23 de septiembre de 1998, un hecho que lo mantuvo en cautiverio durante siete días y que dejó una marca profunda en su vida personal y profesional.

El proyecto surgió como tesis final de la joven en su formación académica y ha trascendido el ámbito universitario con su paso a festivales internacionales.

Ramones se dijo orgulloso por el proyecto de su hija (IG)

“Paola decidió filmar un corto basado en mi secuestro (…) mi hija me ha dado este maravilloso regalo, convirtió una experiencia traumática en un relato visual y auditivo (…) te aplaudo de pie y te amo por el valor de relatar ese sombrío momento que tú llenas de amor.“

De este modo, el conductor refuerza el componente personal y emotivo del proyecto, además de reconocer el coraje de Paola al abordar un episodio doloroso de la familia.

El corto está protagonizado por el actor mexicano Daniel Tovar, quien también es pareja sentimental de Paola Ramones. Entre los materiales de promoción compartidos por Adal Ramones en redes sociales, figuran imágenes del actor frente a un micrófono y otras evocando el cautiverio de 1998.

Daniel Tovar encarna a Adal Ramones en la tesis de Paola (IG)

El impacto del secuestro en la vida de Adal Ramones y su representación en el cine

Durante el auge de Otro Rollo, uno de los programas más vistos de la televisión mexicana en los años noventa, Adal Ramones fue interceptado por un grupo armado. El conductor fue mantenido en un armario durante una semana, mientras existía un silencio total en los medios para facilitar las negociaciones; finalmente, tras el pago de una cifra considerable, fue liberado.

El propio humorista describió este episodio como el más sombrío de su existencia y admitió que la vivencia lo obligó a extremar medidas de seguridad, alterando para siempre su modo de vida. Su regreso a la pantalla tras el secuestro fue considerado uno de los momentos más emotivos de la televisión nacional.

Estreno y posible recorrido del cortometraje Quieren Monólogo

Aunque Adal Ramones publicó el cartel oficial del corto y confirmó su selección para el festival en Estados Unidos, aún no existe una fecha precisa de estreno en México o internacionalmente. El conductor anticipó que compartirá más información sobre la presentación y el recorrido de la obra en los próximos días.

El corto fue seleccionado para festival Cinequest Film en EEUU (IG)

En relación con la trayectoria de Paola Ramones, el presentador destacó: “Mi hija se graduó y ahora ya empieza a vivir el inicio de su vida profesional, trabajando en lo que ama. Aquí les comparto tres fotos de su último trabajo estudiantil: su tesis. ‘Quieren Monólogo’, es el título de su trabajo final como directora, escritora y editora para su escuela, arrancando así su camino por festivales de cine.“

La cancelación de Enrollados, que prometía reunir al elenco completo de Otro Rollo, enfrenta un contrapunto en la vida profesional de Adal Ramones, quien ahora se centra en acompañar a su hija en el lanzamiento de su primer cortometraje y en volver sobre un acontecimiento central de su historia personal.