México

Sheinbaum niega que reforma electoral busque posicionar a Morena como partido único: “Se reconoce la diversidad política”

La mandataria aclaró que con la reforma electoral se mantendrá la misma representación proporcional que dictamina la ley actualmente

Este jueves en conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la nueva reforma electoral no busca posicionar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como partido único en México:

“Se reconoce la diversidad política del país, nadie quiere regresar a partido de Estado, nadie quiere regresar a partido único; es falso todo aquel que está diciendo eso. Es más, se mantiene la misma representación proporcional que está hoy en la ley, nada más que ya no es la lista de los partidos, si no se elije”.

Respecto al tema del voto popular, la mandataria reiteró el tema de las listas de partidos para diputados plurinominales, manteniendo el número total de 500 diputados, pero con un nuevo esquema basado en el voto ciudadano directo, con el fin de fortalecer la legitimidad democrática y disminuir los costos operativos de los procesos electorales.

Puntos clave de la reforma electoral 2026

  • Integración del Congreso de la Unión

La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, de los cuales 300 serán electos por el Distrito Electoral y 200 se mantendrán en la misma formula de representación prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dentro de los cambios, se encuentra que las 200 plazas, se integrarán por 97 candidatos que no resulten ganadores pero obtengan los mejores resultados de su partido; 95 de votación directa por circunscripción y por partido político eligiendo a un hombre y una mujer; por último, 8 serán mexicanos residentes en el extranjero.

La Cámara de Senadores estará incorporada por 96 Senadurías (64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría).

  • Reducción del gasto

Disminución del 25% en el costo de las elecciones, abarcando los recursos del INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales.

Los sueldos y bonos de los consejeros y altos mandatos del instituto electoral serán reducidos en apego a los dispuesto por el artículo 127 constitucional. Recordando que nadie puede ganar más que la presidenta de México.

Por otro lado, también se aplicará la eliminación de la duplicidad de funciones en los órganos electorales, así como el decremento de el gasto del Congreso Federal y Congresos Locales.

Habrá una baja en el número de regidurías conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15 posiciones.

  • Mayor fiscalización

El Instituto Nacional Electoral obtendrá el acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas.

Se prohíben aportaciones en efectivo, los recursos se manejarán dentro del sistema financiero.

Comenzará el uso de tecnologías en la fiscalización.

  • Voto en el extranjero

Se facilitará el voto a la diputación migrante para los mexicanos residentes en el extranjero.

  • Tiempos de televisión

Se minimizarán los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

  • Cómputos distritales

Los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral, dejando fuera a los PREP para dar paso directamente a los resultados preliminares oficiales.

  • Democracia participativa

Expandir la democracia participativa a estados y municipios de todas las entidades federativas, no sólo a nivel federal. Permitiendo el uso de tecnología como el voto electrónico para instrumentos de democracia participativa.

  • No nepotismo

Los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares como cónyuges, hijos, hermanos, entre otros, con el objetivo de parar con el nepotismo en cargos políticos.

  • No reelección

Se prohíbe la reelección consecutiva (inmediata) en todos los cargos de elección popular a partir del 2030.

