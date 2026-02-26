Senado aprueba reforma que busca ampliar derechos laborales de trabajadores del arte, esto es lo que proponen

Senado reforma la Ley Federal del Trabajo para ampliar derechos de trabajadores del arte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 25 de febrero de 2026 el Senado de la República aprobó una reforma clave a la Ley Federal del Trabajo, dirigida a fortalecer los derechos laborales de quienes se dedican a las artes en México.

Esta iniciativa, que recibió el respaldo unánime, busca transformar la realidad de miles de trabajadores del arte, abordando la informalidad y promoviendo mejores condiciones económicas y sociales. El proyecto aguarda ahora la ratificación de la Cámara de Diputados.

Nuevas definiciones y más profesiones reconocidas en la Ley Federal del Trabajo

Con esta reforma, el capítulo XI de la Ley Federal del Trabajo cambiará su título a “Personas trabajadoras del arte, la actuación y la música”, ampliando el espectro de quienes se reconocen bajo la protección legal.

Ya no sólo se contemplan actores y músicos; ahora, el catálogo incluye perfiles como:

Fotógrafos

Guionistas

Cineastas

Coreógrafos

Artistas circenses

Directores

Actores de doblaje

Sonidistas

La actualización legal establece que se considerará persona trabajadora del arte a quien aporte habilidades artísticas, creativas, interpretativas o talento indispensables para la ejecución de su actividad profesional. Así se busca garantizar que todos los involucrados en la creación cultural accedan a derechos laborales plenos.

Reforma sobre trabajadores del arte podría impactar en contratos y sueldos. (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Salario y contrato por obra, interpretación o ejecución

Entre los cambios más destacados, la reforma plantea que las relaciones de trabajo y el salario podrán establecerse no sólo por tiempo, sino también por obra, interpretación o ejecución, lo cual representa un avance frente al esquema previo limitado a tiempo y funciones.

El texto aprobado establece la obligación de los empleadores de:

Proporcionar lugares de trabajo adecuados

Suministrar los materiales necesarios para el desempeño artístico

Estas medidas pretenden erradicar prácticas informales y reducir la vulnerabilidad de quienes trabajan en el sector.

“El arte no es un pasatiempo”, reitera Susana Harp

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, subrayó que el avance representa un “paso firme” para atender una deuda histórica con los trabajadores del arte. Destacó que “el arte no es un lujo, el arte es identidad, es memoria, es comunidad”.

Desde la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara denunció que la precariedad laboral ha sido un estigma para el sector, y advirtió que mantener la informalidad favorece abusos y limita la negociación de contratos colectivos.

Por su parte, la senadora Susana Harp Iturribarría enfatizó que el vacío legal existente generaba incertidumbre contractual y ausencia de seguridad social. Para Harp, la reforma “significa reconocer que el arte no es un pasatiempo, sino un trabajo” y que quienes lo ejercen merecen certeza laboral y derechos claros.

De ser ratificada en la Cámara de Diputados, esta reforma impactará en la vida de miles de profesionales y en el desarrollo de la industria cultural nacional.