México

¿Se canceló tu vuelo? Checa el estatus de las operaciones del AICM

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
El estatus de los vuelos
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.

Es por eso que el AICM da a conocer en vivo el estado de todas sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

Al tener más vuelos,
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: AM692

Destino: Toronto

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:58

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4480

Destino: Chetumal

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:12

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4420

Destino: La Paz

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1118

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:25

Estado: Demorado

Vuelo: VB1212

Destino: Sj. D Cabo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 12:40

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1398

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:50

Estado: Demorado

Vuelo: VB1168

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:05

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4400

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:25

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:55

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Musk responde a posible acción legal de Claudia Sheinbaum en su contra

El gobierno federal analiza medidas jurídicas tras los señalamientos del empresario sobre el operativo contra el líder del CJNG

Musk responde a posible acción

Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil

El conjunto universitario se encontraría evaluando aceptar la propuesta, ya que podría privarle de uno de sus referentes en plena pelea por los primeros puestos del Clausura 2026

Este es el importante jugador

Temblor en México hoy 25 de febrero: se registra microsismo de 2.3 en la alcaldía Cuajimalpa CDMX

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor en México hoy 25

Fiscalía de Jalisco rindió homenaje al agente caído en ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

La ceremonia fue realizada el pasado 24 de febrero a puerta cerrada

Fiscalía de Jalisco rindió homenaje

Aguacates rellenos de atún a la mexicana: plato perfecto para cuaresma que es rico en Omega 3

Gracias a su modo de preparación, la receta mantiene los nutrientes esenciales y ofrece una opción rápida y saludable con ingredientes fáciles de encontrar

Aguacates rellenos de atún a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Víctimas del ataque a bar

Víctimas del ataque a bar Sala de Despecho fueron confundidas por sicarios de la Operativa Barredora: Fiscalía de Puebla

Fiscalía de Jalisco rindió homenaje al agente caído en ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

Tapalpa Country Club, sitio donde fue capturado El Mencho, manda mensaje tras operativo

Procesan a presunto miembro de la Familia Michoacana por homicidio en Edomex

Violencia en Chihuahua provoca desplazamiento forzado en la región de Atascaderos: van 80 personas contabilizadas

ENTRETENIMIENTO

Gaby Platas confirma que interpuso

Gaby Platas confirma que interpuso una orden de restricción permanente contra Paco de la O: “Si vives violencia, denuncia”

Fan de Karina Torres se mete a su casa para gritarle durante un video en vivo

Los mejores consejos para disfrutar del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo el próximo domingo

Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, confiesa que escucha la música de Mía y Erik Rubín: “Es buenísima”

¿Qué dice la letra de “Rosita”, canción de Rauw Alejandro que revivió la polémica entre Cazzu y Christian Nodal?

DEPORTES

Este es el importante jugador

Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil

México vs Islandia: minuto a minuto del partido en el Estadio Corregidora de Querétaro

“Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez”: ex piloto de Fórmula 1 arremete contra Checo Pérez

Fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX

Andrés Lillini asegura que la Liga MX está muy por encima de la MLS, pero advierte sobre la falta de oportunidades para el talento joven