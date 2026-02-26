Sorteo Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional del miércoles 25 de febrero: resultados del premio mayor y números ganadores

Los números ganadores más importantes del Sorteo Zodiaco Especial 1735 del miércoles 25 de febrero de 2026. (Lotería Nacional)

Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional. Este evento fue pospuesto hasta el día de hoy, ya que anteriormente iba a realizarse el pasado domingo 22 de febrero.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1735 de este miércoles 25 de febrero de 2026, rinde homenaje al “Día Internacional de la Lengua Materna”, el cuál, se celebra cada .

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$35 MXN por cachito.

$700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 25 de febrero

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 11 millones de pesos: Géminis 0786

Premio de 1 millón 500 mil pesos: Escorpión 6795

Premio de 1 millón 500 mil pesos: Piscis 6082

Premio de 400 mil pesos: Escorpión 8543

Premio de 400 mil pesos: Escorpión 4376

Premio de 200 mil pesos: Leo 8873

Premio de 200 mil pesos: Acuario 3313

Premio de 140 mil pesos: Aries 4679

Premio de 140 mil pesos: Piscis 0372

Premio de 120 mil pesos: Capricornio 5069

Premio de 120 mil pesos: Virgo 5975

Premio de 100 mil pesos: Géminis 6416

Premio de 100 mil pesos: Aries 9777

Premio de 100 mil pesos: Piscis 5029

Premio de 80 mil pesos: Aries 0810

Premio de 80 mil pesos: Capricornio 5701

Premio de 80 mil pesos: Acuario 1970

Premio de 60 mil pesos: Géminis 8633

Premio de 60 mil pesos: Libra 8258

Premio de 60 mil pesos: Escorpión 8846

Premio de 60 mil pesos: Acuario 6555

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.