Sorteo Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional del miércoles 25 de febrero: resultados del premio mayor y números ganadores

Quienes obtengan el premio cuentan con un plazo de 60 días tras la difusión de los resultados para solicitarlo

Los números ganadores más importantes
Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional. Este evento fue pospuesto hasta el día de hoy, ya que anteriormente iba a realizarse el pasado domingo 22 de febrero.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1735 de este miércoles 25 de febrero de 2026, rinde homenaje al “Día Internacional de la Lengua Materna”, el cuál, se celebra cada .

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $35 MXN por cachito.
  • $700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 25 de febrero

  • Premio mayor de 11 millones de pesos: Géminis 0786
  • Premio de 1 millón 500 mil pesos: Escorpión 6795
  • Premio de 1 millón 500 mil pesos: Piscis 6082
  • Premio de 400 mil pesos: Escorpión 8543
  • Premio de 400 mil pesos: Escorpión 4376
  • Premio de 200 mil pesos: Leo 8873
  • Premio de 200 mil pesos: Acuario 3313
  • Premio de 140 mil pesos: Aries 4679
  • Premio de 140 mil pesos: Piscis 0372
  • Premio de 120 mil pesos: Capricornio 5069
  • Premio de 120 mil pesos: Virgo 5975
  • Premio de 100 mil pesos: Géminis 6416
  • Premio de 100 mil pesos: Aries 9777
  • Premio de 100 mil pesos: Piscis 5029
  • Premio de 80 mil pesos: Aries 0810
  • Premio de 80 mil pesos: Capricornio 5701
  • Premio de 80 mil pesos: Acuario 1970
  • Premio de 60 mil pesos: Géminis 8633
  • Premio de 60 mil pesos: Libra 8258
  • Premio de 60 mil pesos: Escorpión 8846
  • Premio de 60 mil pesos: Acuario 6555

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

