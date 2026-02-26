Mägo de Oz cancela concierto en León tras abatimiento de ‘El Mencho’: “¡Fuerza, México!"

Mago de Oz llenó escenario Plaza en Rock al Parque - crédito Colprensa

La banda española de rock Mägo de Oz anunció la cancelación de su concierto programado en la Motofiesta León 2026 el próximo 27 de marzo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo informó la decisión a través de sus redes sociales, citando motivos de seguridad tanto para sus integrantes como para el público asistente.

Lo que dijo Mägo de Ozz

En un comunicado difundido el miércoles 25 de febrero, Mägo de Oz expresó: “Con el corazón encogido y una profunda tristeza, nos vemos en la imperiosa necesidad de comunicar la suspensión de nuestro próximo concierto en la ciudad de León”.

Asimismo, la agrupación lamentó no poder presentarse como estaba estimado.

“Como bien sabéis, Mägo de Oz siempre ha considerado a México como su segunda casa. Sin embargo, la actual situación de violencia extrema e incidentes relacionados con el crimen organizado y los carteles que están azotando diversas regiones del país —incluyendo zonas clave de tránsito y seguridad— nos obligan a priorizar la integridad de nuestro equipo, pero, por encima de todo, la seguridad de cada uno de vosotros", detalló.

La banda también recordó la visión que tiene la banda y señaló que era importante para ellos priorizar la seguridad tanto de los asistentes como de todas las personas involucradas en el show.

“Nuestra música siempre ha cantado a la libertad y a la vida; hoy, por respeto a esa misma vida, debemos hacer un alto en el camino. ¡Fuerza, México! Cuidaos mucho, manteneos a salvo y que el camino de baldosas amarillas nos vuelva a unir muy pronto en tiempos de paz", se lee en el comunicado

La música de Mago de Oz se fusionará con la cultura mexicana en su nueva película (Mago de Oz)

¿Qué pasó con el Mencho?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró oficialmente muerto a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, quien fue abatido el 22 de febrero por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en una zona residencial del municipio de Tapalpa, Jalisco.

Según reportes de Reuters y El País, Oseguera Cervantes era uno de los fugitivos más buscados a nivel internacional y lideraba el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más influyentes de México.

El CJNG es señalado por su participación en tráfico de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina hacia los Estados Unidos, además de estar vinculado a intentos de asesinato de funcionarios, extorsión y robo de combustible.