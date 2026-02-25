Madres Buscadoras de Sonora se unen a la búsqueda de la Madre de Savanna Guthrie en Tucson

ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU JUSTICIA USA8645. TUCSON (ESTADOS UNIDOS), 23/02/2026.- Fotografía del 22 de febrero de 2026 que muestra a Guadalupe Tello, integrante del grupo mexicano Madres Buscadoras de Sonora, participando en la búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, en Tucson (EE.UU.). Las Madres Buscadoras de Sonora, expertas en la exploración del desierto para dar con el paradero de familiares secuestrados, se sumaron a la búsqueda de la madre de la reconocida periodista estadounidense Savannah Guthrie, a 23 días de su desaparición. EFE/María León

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reconocidas por su labor en la localización de personas desaparecidas en México, cruzaron la frontera para sumarse a la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, desaparecida en Tucson, Arizona.

Se trata de la primera ocasión en que el grupo participa en una acción de búsqueda en Estados Unidos, a 23 días de la desaparición de la mujer de 84 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 31 de enero tras un presunto secuestro en su domicilio.

De Sonora a Arizona: experiencia en el desierto

Desde su fundación en 2019, el colectivo ha contribuido al hallazgo de más de 5 mil personas, tanto con vida como sin ella.

Su experiencia se centra en rastrear zonas desérticas y terrenos de difícil acceso, habilidades que ahora aplican en territorio estadounidense.

Acostumbradas a caminar bajo el sol con camisetas impresas con los rostros de sus familiares desaparecidos, las madres describen la incertidumbre como el dolor más profundo.

Han compartido en diversas ocasiones que muchas familias prefieren confirmar la muerte de un ser querido y recuperar sus restos antes que vivir en la duda permanente.

Búsqueda casa por casa y altar con flores amarillas

Las labores comenzaron el domingo con recorridos en viviendas cercanas a la residencia de Guthrie y la distribución de folletos informativos.

En el exterior del domicilio, miembros de la comunidad colocaron un altar improvisado adornado con flores amarillas, símbolo de esperanza.

El colectivo opera con herramientas propias. Entre ellas, una cruz metálica que entierran en zonas donde detectan tierra removida, técnica que utilizan para identificar posibles restos humanos. En caso de localizar indicios relevantes, notifican de inmediato a las autoridades, con quienes cuentan con permisos de colaboración, con información recuperada de EFE.

Investigación en curso

La policía local y el Federal Bureau of Investigation (FBI) mantienen abiertas diversas líneas de investigación. Hasta el momento no se han reportado detenciones ni avances significativos.

El caso ha generado atención nacional e internacional debido al perfil público de la familia y la urgencia derivada de la edad y estado de salud de la desaparecida.

La presencia de las Madres Buscadoras de Sonora en Tucson no solo amplía el alcance de la búsqueda, sino que también visibiliza la experiencia acumulada por colectivos mexicanos en contextos de desaparición, incluso más allá de sus fronteras.