México

Madres Buscadoras de Sonora se unen a la búsqueda de la Madre de Savanna Guthrie en Tucson

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, moviliza a colectivos mexicanos

Guardar
ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU JUSTICIA USA8645.
ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU JUSTICIA USA8645. TUCSON (ESTADOS UNIDOS), 23/02/2026.- Fotografía del 22 de febrero de 2026 que muestra a Guadalupe Tello, integrante del grupo mexicano Madres Buscadoras de Sonora, participando en la búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, en Tucson (EE.UU.). Las Madres Buscadoras de Sonora, expertas en la exploración del desierto para dar con el paradero de familiares secuestrados, se sumaron a la búsqueda de la madre de la reconocida periodista estadounidense Savannah Guthrie, a 23 días de su desaparición. EFE/María León

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reconocidas por su labor en la localización de personas desaparecidas en México, cruzaron la frontera para sumarse a la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, desaparecida en Tucson, Arizona.

Se trata de la primera ocasión en que el grupo participa en una acción de búsqueda en Estados Unidos, a 23 días de la desaparición de la mujer de 84 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 31 de enero tras un presunto secuestro en su domicilio.

De Sonora a Arizona: experiencia en el desierto

Desde su fundación en 2019, el colectivo ha contribuido al hallazgo de más de 5 mil personas, tanto con vida como sin ella.

Su experiencia se centra en rastrear zonas desérticas y terrenos de difícil acceso, habilidades que ahora aplican en territorio estadounidense.

Acostumbradas a caminar bajo el sol con camisetas impresas con los rostros de sus familiares desaparecidos, las madres describen la incertidumbre como el dolor más profundo.

Ficha de búsqueda de Nancy
Ficha de búsqueda de Nancy Guthrie difundida por el colectivo. (Facebook: Madres Buscadoras de Sonora)

Han compartido en diversas ocasiones que muchas familias prefieren confirmar la muerte de un ser querido y recuperar sus restos antes que vivir en la duda permanente.

Búsqueda casa por casa y altar con flores amarillas

Las labores comenzaron el domingo con recorridos en viviendas cercanas a la residencia de Guthrie y la distribución de folletos informativos.

ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU JUSTICIA USA8645.
ACOMPAÑA CRÓNICA: EEUU JUSTICIA USA8645. TUCSON (ESTADOS UNIDOS), 23/02/2026.- Fotografía del 22 de febrero de 2026 que muestra a Guadalupe Tello, integrante del grupo mexicano Madres Buscadoras de Sonora, participando en la búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, en Tucson (EE.UU.). Las Madres Buscadoras de Sonora, expertas en la exploración del desierto para dar con el paradero de familiares secuestrados, se sumaron a la búsqueda de la madre de la reconocida periodista estadounidense Savannah Guthrie, a 23 días de su desaparición. EFE/María León

En el exterior del domicilio, miembros de la comunidad colocaron un altar improvisado adornado con flores amarillas, símbolo de esperanza.

El colectivo opera con herramientas propias. Entre ellas, una cruz metálica que entierran en zonas donde detectan tierra removida, técnica que utilizan para identificar posibles restos humanos. En caso de localizar indicios relevantes, notifican de inmediato a las autoridades, con quienes cuentan con permisos de colaboración, con información recuperada de EFE.

Investigación en curso

La policía local y el Federal Bureau of Investigation (FBI) mantienen abiertas diversas líneas de investigación. Hasta el momento no se han reportado detenciones ni avances significativos.

El caso ha generado atención nacional e internacional debido al perfil público de la familia y la urgencia derivada de la edad y estado de salud de la desaparecida.

Crédito: X(@CeciPatriciaF)
Crédito: X(@CeciPatriciaF)

La presencia de las Madres Buscadoras de Sonora en Tucson no solo amplía el alcance de la búsqueda, sino que también visibiliza la experiencia acumulada por colectivos mexicanos en contextos de desaparición, incluso más allá de sus fronteras.

Temas Relacionados

Madres Buscadoras de Sonoracolectivos de búsqueda de informaciónNancy Guthriepersonas desaparecidasmexico-noticias

Más Noticias

Niños agradecen con dibujos la labor de la Guardia Nacional en operativo contra ‘El Mencho’

La publicación enfatiza la importancia de la relación entre la Guardia Nacional y la sociedad civil, especialmente con los sectores más jóvenes

Niños agradecen con dibujos la

Suprema Corte revisará propuesta que amplía lista de productos de gestión menstrual para no pagar impuestos

La decisión de la SCJN respecto a la ampliación de la lista de productos de gestión menstrual sin impuestos podría marcar un precedente relevante en la política fiscal y de género en México

Suprema Corte revisará propuesta que

MUNET llega a la CDMX, el nuevo museo de tecnología que abrirá en Chapultepec

Este espacio es concebido como un museo de ciencias de última generación enfocado en la divulgación de los distintos tipos de energía

MUNET llega a la CDMX,

20 mil pesos: la cifra que ofrecían a los sicarios del CJNG por matar a militares en operativo contra El Mencho

Los 25 oficiales caídos fueron homenajeados en el pleno del Senado de la República se guardó un minuto de silencio

20 mil pesos: la cifra

Extranjero exige a vendedores de Playa del Carmen ‘invertir’ para aprender inglés porque él no entiende español | Video

Usuarios en redes sociales arremetieron contra el visitante luego de que pidiera consideraciones pese a que no es el idioma oficial del país

Extranjero exige a vendedores de
MÁS NOTICIAS

NARCO

20 mil pesos: la cifra

20 mil pesos: la cifra que ofrecían a los sicarios del CJNG por matar a militares en operativo contra El Mencho

Sergio Torres, diputado de MC, sale del hospital tras casi un mes hospitalizado por atentado en Culiacán

“El Mencho” Rubén Oseguera Cervantes no se llamaba Nemesio, este podría ser el origen de su sobrenombre

Detuvieron a “El Hacha”, operador del CJNG en Tlaxcala con droga y una granada

Evacúan edificio del PJF en CDMX tras falsa amenaza de bomba

ENTRETENIMIENTO

Muere Carmen Ochoa, productora clave

Muere Carmen Ochoa, productora clave de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito

¿Ya tienen planes de boda? Novio de Andrea Legarreta reacciona a rumores

Joanna Vega Biestro defiende a Cazzu y lanza fulminante crítica a Nodal: “Un abandono a una hija es un abandono”

María Sorté felicita a su hijo, Omar García Harfuch, por su cumpleaños 44 y la nombran “La suegra de México”

“Se me antoja echarme un perico”: video de Carín León resurge tras ser anunciado como vocero de conciertos por la paz en México

DEPORTES

Ella es la jugadora amiga

Ella es la jugadora amiga de Christian Ebere en Cruz Azul: “Mi hermano”

Kevin Mier borra de su biografía en redes a Cruz Azul y pone en duda su regreso con la máquina

América vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Jugador histórico de la Liga Mexicana de Beisbol se retira del diamante

Toluca vs Chivas: cuándo y dónde ver en vivo el encuentro de la jornada 8 de la Liga Mx