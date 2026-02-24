Demon Slayer: estos son los detalles que tienes que conocer antes de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

El concierto sinfónico de Demon Slayer en el Auditorio Nacional será este martes 24 de febrero. Foto: Auditorio Nacional.

La serie de manga ‘Demon Slayer’, que también se ha llevado a la pantalla grande, ahora será acompañada de música, pues se realizará un concierto sinfónico en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El evento musical será la noche de este martes 24 de febrero en este recinto de la capital del país, donde se podrá observar a muchos fans disfrazados de su personaje favorito.

El concierto sinfónico fue anunciado desde hace varias semanas, donde se dieron detalles de este evento.

Cabe destacar que también habrá otro evento de este tipo con orquesta sinfónica que interpretará la banda sonora del anime totalmente en vivo.

La segunda fecha del concierto de Demon Slayer será el domingo 1 de marzo en el Auditorio Telmex a las 18:30 horas en Guadalajara, Jalisco.

Detalles que debes conocer antes de acudir al concierto de Demon Slayer en el Auditorio Nacional de la CDMX este martes 24 de febrero

La orquesta sinfónica que tocará es la de Minería.

Hasta el momento se han estrenado un total de cuatro películas de toda la serie animada.

“DemonSlayer: Kimetsu no Yaiba En Concierto” es el nombre de la presentación que habrá este martes 24 en el Auditorio Nacional.

Existe un solo músico en México, que domina las flautas tradicionales japonesas, que es Santiago Ruíz.

Se trata de un concierto único e irrepetible, de acuerdo con lo anunciado por los organizadores.

Japón ve a México como uno de los países con mayor consumo de este manga.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en concierto" tendrá su primera presentación sinfónica en México. Crédito: Comunicación VENTIX

¿De qué trata de la serie Demon Slayer?

Demon Slayer, conocido en japonés como Kimetsu no Yaiba, es una serie de manga y anime originaria de Japón. El manga fue creado por Koyoharu Gotouge y comenzó a publicarse en la revista Weekly Shōnen Jump en 2016. La historia terminó en 2020 con un total de 23 volúmenes recopilatorios.

La trama sigue a Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en cazador de demonios tras el asesinato de su familia y la transformación de su hermana Nezuko en demonio. La serie explora su lucha contra criaturas sobrenaturales y su intento de devolver la humanidad a su hermana.

La adaptación al anime, producida por el estudio Ufotable, se estrenó en 2019 y ganó popularidad internacional. Destaca por su calidad de animación y escenas de acción. La película Demon Slayer: Mugen Train, estrenada en 2020, se convirtió en la película de anime más taquillera de la historia.

Demon Slayer se caracteriza por su ambientación en el Japón Taisho, el desarrollo de personajes y un estilo visual distintivo. La franquicia incluye también novelas ligeras, videojuegos y una amplia gama de productos derivados.