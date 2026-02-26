México

Agua de alpiste: una bebida aliada para la salud del corazón

Las propiedades atribuidas a esta receta han generado interés, especialmente por sus efectos en la salud cardiovascular

Agua de alpiste, una bebida
Agua de alpiste, una bebida natural con propiedades antioxidantes y beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de alpiste se ha popularizado en los últimos años como una bebida natural que puede aportar beneficios a la salud cardiovascular y al bienestar general. Elaborada a partir de semillas de alpiste aptas para consumo humano, esta bebida se consume tradicionalmente en México y otras partes del mundo, y se le atribuyen propiedades que podrían apoyar el corazón, la circulación y el metabolismo de grasas.

Uno de los principales beneficios del agua de alpiste es su potencial efecto sobre el colesterol y los triglicéridos. Se ha encontrado que los compuestos antioxidantes y las enzimas presentes en el alpiste ayudan a reducir los niveles de colesterol “malo” (LDL) y a mejorar el perfil lipídico, lo que favorece la salud de las arterias y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aunque no sustituye tratamientos médicos, puede ser un complemento dentro de una alimentación balanceada y un estilo de vida saludable.

Además, se considera que el agua de alpiste tiene un ligero efecto diurético. Esta propiedad permite ayudar a eliminar líquidos retenidos, lo que puede favorecer el control de la presión arterial y reducir la sensación de hinchazón. Su consumo regular, acompañado de una dieta baja en sodio, puede ser un aliado para quienes buscan mantener una presión arterial estable y apoyar la función del corazón.

El agua de alpiste incrementa
El agua de alpiste incrementa su popularidad por beneficios para el sistema cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro beneficio asociado al agua de alpiste es su aporte a la digestión y al metabolismo. Al contener enzimas y fibra soluble, ayuda a mejorar la absorción de nutrientes y a regular el tránsito intestinal, lo que contribuye de manera indirecta al control de peso y a la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la obesidad. También se le atribuye un efecto antioxidante y antiinflamatorio, que ayuda a combatir el estrés oxidativo, uno de los factores que puede dañar las arterias y el corazón a largo plazo.

Preparar agua de alpiste es sencillo, pero es fundamental usar semillas aptas para consumo humano, ya que las variedades destinadas a aves pueden contener sílice u otras sustancias irritantes.

La receta básica es la siguiente:

  • Remojar 4–5 cucharadas de semillas de alpiste en un vaso de agua durante toda la noche (aproximadamente 8–12 horas).
  • Al día siguiente, enjuagar muy bien las semillas para eliminar cualquier residuo.
  • Licuar las semillas con un litro de agua limpia hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Colar la bebida para retirar los residuos sólidos y almacenar en el refrigerador.
  • Consumir preferentemente en ayunas, en un vaso, antes del desayuno.
El consumo de agua de
El consumo de agua de alpiste se asocia con la reducción del colesterol y el apoyo a la función cardíaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante recordar que el agua de alpiste no sustituye tratamientos médicos para enfermedades cardiovasculares, hipertensión o problemas de colesterol alto.

Su principal ventaja radica en complementar hábitos saludables: alimentación balanceada, ejercicio regular, hidratación adecuada y control médico periódico.

En resumen, el agua de alpiste es una bebida natural con potenciales beneficios para la salud del corazón y del sistema circulatorio, gracias a sus propiedades antioxidantes, diuréticas y digestivas. Consumida de manera responsable, puede ser un aliado sencillo y económico dentro de una rutina de cuidado cardiovascular y bienestar general.

