Violencia en Chihuahua provoca desplazamiento forzado en la región de Atascaderos: van 80 personas contabilizadas

En los últimos días se han reportado enfrentamientos en la zona serrana del estado

Al menos 80 personas salieron
Al menos 80 personas salieron de la región de Atascaderos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días decenas de personas salieron de la región de Atascaderos, del municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua, a causa de los constantes hechos violentos que se han registrado.

Luego de que se reportó la salida de pobladores a bordo de camionetas en días recientes, la Fiscalía General del Estado informó que se atiende con apoyo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE) a un grupo de 80 personas víctimas de desplazamiento interno.

Las personas son provenientes de la región de Atascaderos que llegaron a la ciudad de Parral. La noche de este martes el personal de CEAVE tuvo un acercamiento con las familias para que se les proporcione ayuda humanitaria consistente en alimentos, bebidas y medicamentos, así como para garantizar la atención prioritaria a niñas, niños y personas adultas mayores o vulnerables.

Como parte de las acciones, se asignaron agentes del Ministerio Público para brindar atención directa a quienes deseen interponer una denuncia luego de su salida del lugar donde vivían.

Mantienen despliegue operativo para garantizar seguridad

Las fuerzas de seguridad mantienen
Las fuerzas de seguridad mantienen un operativo / Imagen ilustrativa. (FGE Chihuahua)

Autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran las Bases de Operación Interinstitucional mantienen un despliegue operativo en la región de Atascaderos, esto con el objetivo de restablecer el “orden y la paz, así como generar las condiciones necesarias para salvaguardar la seguridad de la población”.

Cabe señalar que desde mediados de febrero se han registrado enfrentamientos en la zona serrana de Chihuahua, específicamente en la región de Atascaderos, los cuales han dejado personas fallecidas.

El Diario refirió que este lunes se registró un fuerte enfrentamiento de más de 7 horas entre grupos criminales, lo cual fue seguido por otras balaceras reportadas tanto la noche del martes como durante las primeras horas de este miércoles.

Fiscal informó que la violencia se debía por disputa entre La Línea y el Cártel de Sinaloa

(Foto: Fiscalía de Chihuahua)
(Foto: Fiscalía de Chihuahua)

El fiscal general del estado, César Jáuregui, detalló en una entrevista para medios realizada el pasado 16 de febrero que se encontraban investigando el supuesto ingreso de 50 hombres armados a la comunidad de Atascaderos.

Además, refirió que los constantes enfrentamientos registrados en la región se debían a la disputa que mantienen el Cártel de Sinaloa y La Línea, brazo armado del Nuevo Cártel de Juárez.

“Es gente de Sinaloa, específicamente, en disputa con La Línea”, detalló.

Otro hecho violento se registró durante la madrugada del 19 de febrero, cuando grupos criminales se enfrentaron en la comunidad y dejaron como saldo dos personas sin vida, así como daños en viviendas de la zona debido al uso de granadas de fragmentación.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya, detalló que los hechos violentos registrados durante esta semana en el estado no estarían relacionados con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que no cuenta con presencia en la entidad.

