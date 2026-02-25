Suprema Corte hará su primera Sesión Extraordinaria en Territorio en Chiapas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrará su primera sesión extraordinaria fuera de la Ciudad de México en Tenejapa, Chiapas, el 26 de febrero. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrará el 26 de febrero su primera sesión extraordinaria fuera de la Ciudad de México, en el municipio de Tenejapa, Chiapas.

Según la SCJN, este hecho representa un paso histórico y tiene como objetivo acercar la justicia a la ciudadanía, reforzando el principio de que debe ser comprensible y accesible para todos. “La justicia es un derecho que debe sentirse cercano, comprensible y presente”, indica el comunicado oficial de la Corte.

El traslado del pleno a Tenejapa obedece, de acuerdo con la Suprema Corte, a la intención de fortalecer una cultura legal incluyente y favorecer el acceso efectivo a la justicia, especialmente en regiones con profundas brechas sociales y territoriales. Este ejercicio responde al artículo 9 del Reglamento de Sesiones, que autoriza al tribunal a sesionar fuera de la capital por razones de interés social y territorial.

La SCJN precisó que esta decisión expresa “la convicción de que la justicia se fortalece cuando se construye desde el territorio y cuando los debates son accesibles para todas las personas, sin importar su ubicación geográfica”. Además, se permitirá que los habitantes puedan presenciar de manera directa el análisis y la deliberación que realizan las ministras y ministros en un entorno local.

Tenejapa fue elegido debido a la presencia indígena en el estado de Chiapas

Presidenta Claudia Sheinbaum en Tenejapa, Chiapas, durante su campaña presidencial. EFE/Carlos López

La selección de Tenejapa tiene un sentido particular, ya que Chiapas alberga la tercera población indígena más numerosa de México, con 12 pueblos reconocidos y predominio tzeltal en el municipio. Según datos del tribunal, cerca del 70% de la población chiapaneca vive en situación de pobreza multidimensional, lo que complica el acceso a derechos básicos.

El máximo tribunal señaló que instalar su pleno en una localidad de mayoría indígena supone un aporte fundamental para atender la diversidad cultural, la desigualdad social y las brechas históricas en la justicia. Destacó que la presencia directa en Tenejapa fortalece la transparencia y amplía la legitimidad institucional.

La Suprema Corte subrayó el valor simbólico de esta sesión, al afirmar que “la Constitución no es un texto distante, sino una norma viva que se ejerce en cada región. Significa afirmar que la dignidad y los derechos de los pueblos forman parte esencial del pacto constitucional.”

Recalcó el comunicado de la SCJN que la justicia constitucional no pertenece solo al centro del país, sino a toda la nación.

Acciones recientes del máximo tribunal y contexto institucional

La SCJN reconoció el derecho de cualquier persona a promover amparos ambientales para proteger áreas naturales en México. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

En cuanto a su labor reciente, la SCJN resolvió una acción de amparo ambiental relevante este 24 de febrero, al reconocer el derecho de cualquier persona a promover este tipo de acciones para proteger áreas naturales en México, aun si no demuestra un daño individual.

Este criterio beneficia particularmente a un individuo zapoteca que solicitó protección del Parque Nacional Benito Juárez en Oaxaca frente a construcciones y ocupaciones irregulares.

La decisión reconoce el “interés legítimo” respecto al medio ambiente, permitiendo a cualquier usuario de un ecosistema buscar protección judicial. El tribunal subrayó que la tutela de áreas naturales debe regirse bajo el principio de precaución y que corresponde a las autoridades justificar sus actos.

Adicionalmente, el pleno homenajeó este 24 de febrero a los fallecidos de las Fuerzas Armadas tras el operativo contra “El Mencho” del 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, donde murieron 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio, un agente estatal, una civil y 30 presuntos miembros de la delincuencia organizada.