Sonora creará senderos seguros en San Luis Río Colorado

La instalación de luminarias LED en sectores clave busca reducir delitos y optimizar el consumo energético en San Luis Río Colorado. (SICT)

El Gobierno federal y autoridades de Sonora realizaron un acuerdo para la creación de Senderos Seguros en el municipio de San Luis Río Colorado.

La iniciativa busca transformar el entorno urbano y beneficiar a más de 176 mil habitantes.

El convenio fue firmado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el gobierno estatal y el municipio.

La creación de senderos seguros establece acciones coordinadas para mejorar la seguridad peatonal y fomentar la apropiación ciudadana de los espacios públicos.

Qué significa que San Luis Río Colorado tenga senderos seguros

Entre los principales objetivos del programa Senderos Seguros, Camina Libre Camina Segura, destaca la modernización del alumbrado público mediante tecnología LED.

La Secretaría de la Defensa Nacional ejecutará las obras de los senderos seguros bajo un convenio específico con la SICT. (SICT)

La estrategia incluye la intervención de infraestructuras urbanas y la creación de murales, elementos que buscan dotar a la ciudad de entornos más amables, inclusivos y seguros para la movilidad peatonal.

El acuerdo señala que la Secretaría de la Defensa Nacional será la encargada de ejecutar las obras, en virtud de un convenio específico con la SICT.

Esta colaboración interinstitucional responde a la necesidad de reforzar la seguridad y el bienestar, especialmente para mujeres y niños, dos de los grupos más vulnerables en el tránsito diario.

Para qué sirven los senderos seguros

El convenio establece mecanismos claros de coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar la ejecución efectiva de los proyectos.

Se busca que la implementación de los senderos seguros se convierta en un eje rector para la recuperación del espacio público, ofreciendo a la ciudadanía entornos iluminados y transitables.

Este programa funcionará como una estrategia integral orientada a elevar la calidad de vida de los habitantes de San Luis Río Colorado.

La modernización del alumbrado y la creación de murales urbanos forman parte de un plan que pretende fortalecer la identidad comunitaria y reducir los riesgos asociados a la inseguridad.

La modernización del alumbrado público mediante tecnología LED es uno de los ejes centrales del programa Senderos Seguros en Sonora (SICT)

Qué incluyen los senderos seguros

Las acciones contempladas en el acuerdo incluyen la instalación de luminarias LED en sectores clave de la ciudad, lo que permitirá no solo mejorar la visibilidad y la seguridad, sino también optimizar el consumo energético.

Paralelamente, los murales urbanos aportarán una dimensión artística y cultural, revitalizando espacios que antes podían considerarse inseguros o abandonados.

La estrategia busca generar entornos amigables para todos los peatones, priorizando la accesibilidad y la seguridad como pilares fundamentales de la movilidad urbana.

El convenio puede consultarse en el sitio oficial del Diario Oficial de la Federación, lo que garantiza transparencia y acceso público a los detalles del proyecto.

Qué beneficios tiene un sendero seguro en México

La estrategia de Senderos Seguros prioriza la seguridad peatonal y la inclusión de mujeres, niños y personas con movilidad reducida. (SICT)

Reduce riesgos de delitos : Al contar con iluminación moderna y mayor visibilidad, disminuye la probabilidad de asaltos y conductas delictivas en el trayecto peatonal.

Favorece la movilidad peatonal : Facilita que personas de todas las edades, incluidas mujeres, niños y adultos mayores, caminen con mayor confianza y seguridad.

Recupera el espacio público : Incentiva el uso de calles y avenidas, transformando zonas antes percibidas como inseguras en áreas activas y comunitarias.

Fomenta la inclusión y accesibilidad: Mejora las condiciones para personas con discapacidad o movilidad reducida, garantizando entornos transitables y accesibles.