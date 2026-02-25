México

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Guardar
El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante de México, el aeropuerto capitalino pública el estado en en tiempo real de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 5:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AM692

Destino: Toronto

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:58

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Turistas de Chicago vivieron el terror de la violencia narco tras la muerte de El Mencho en México

Ciudadanos estadounidenses quedaron en medio de enfrentamientos y bloqueos tras el operativo militar, con testimonios que evidencian la angustia vivida en uno de los destinos turísticos más importantes del país

Turistas de Chicago vivieron el

Receta de jugo verde eficaz para una piel hidratada y libre de toxinas

La bebida para quienes buscan mejorar la hidratación y el aspecto de la piel desde el interior

Receta de jugo verde eficaz

Detienen a hombre tras presunto ataque armado que dejó un muerto y dos heridos en Tlalpan

La detención ocurrió después de que un automóvil vinculado al incidente fue ubicado por agentes de seguridad

Detienen a hombre tras presunto

Jugo de naranja y perejil: remedio natural para mejorar la salud vascular y reducir várices

Esta bebida aporta vitaminas y antioxidantes que favorecen la salud de las venas

Jugo de naranja y perejil:

Shakira en el Zócalo: Gobierno de la CDMX aplicará vacunas contra el sarampión

Las autoridades instalarán módulos de vacunación durante el espectáculo para ampliar la cobertura entre jóvenes y asistentes al evento

Shakira en el Zócalo: Gobierno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dentro de la cabaña que

Dentro de la cabaña que se convirtió en el último refugio de “El Mencho”

Detienen a hombre tras presunto ataque armado que dejó un muerto y dos heridos en Tlalpan

De “El Mencho” a “El Señor de los Cielos”: las muertes que más controversia generaron en el narco mexicano

Cuerpo de “El Mencho”: ¿qué pasará si su familia no reclama sus restos?

Glutatión inyectable: el tratamiento médico hallado en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo: Gobierno

Shakira en el Zócalo: Gobierno de la CDMX aplicará vacunas contra el sarampión

Estrella y Wendolee comparten recuerdos de Héctor Zamorano, ex alumno de La Academia, tras su fallecimiento

¿Indirectas para Belinda y Bad Bunny? Christian Nodal confiesa detalles de su relación con Cazzu

Christian Nodal habla sobre pleito legal con Cazzu y se defiende: “Mi silencio y mi distancia no son abandono”

Desde Peso Pluma hasta Natanael Cano y Fuerza Regida: estos son todos los artistas que han dedicado versos a “El Mencho”

DEPORTES

Estos son los pilotos mexicanos

Estos son los pilotos mexicanos del automovilismo que están activos

Este es el récord que podría alcanzar Efraín Juárez con Pumas

Esto dijo Pitbull Cruz de un posible enfrentamiento contra Ryan García por el título wélter del CMB

Sudáfrica en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

Clara Brugada garantiza seguridad en la CDMX para el Mundial 2026: “Estamos preparados”