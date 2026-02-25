México

Así se encuentra la calidad del aire este miércoles 25 de febrero en CDMX y EDOMEX

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Conoce como se encuentra la
Conoce como se encuentra la calidad del aire este miércoles. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México actualizó su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días la situación en la que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así los ciudadanos podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 25 de febrero al corte de las 15:00 horas.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice Aire y Salud del gobierno de la ciudad informó que la calidad del aire es “Aceptable” este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Moderado” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 5, esto significa que “necesita protección” frente a la intensidad del sol.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

  • Tlalpan (AJM): Aceptable
  • Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento
  • Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento
  • Coyoacán (CCA): Aceptable
  • Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento
  • Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
  • Cuauhtémoc (HGM): Aceptable
  • Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento
  • Venustiano Carranza (MER): Aceptable
  • Miguel Hidalgo (MGH): Buena
  • Álvaro Obregón (PED): Aceptable
  • Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento
  • Tláhuac (TAH): Aceptable
  • Coyoacán (UAX): Aceptable
  • Iztapalapa (UIZ): Buena

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

  • Atizapán (ATI): Aceptable
  • Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
  • Naucalpan (FAC): Aceptable
  • Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
  • Ecatepec (LLA): Aceptable
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
  • Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable
  • Ecatepec (SAG): Aceptable
  • Tlalnepantla (TLA): Aceptable
  • Tultitlán (TLI): Sin datos o en mantenimiento
  • Coacalco (VIF): Buena
  • Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

La ciudad con mayor contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

