Helado de arroz con leche: una opción que reinventa el tradicional postre con un toque fresco

El helado de arroz con leche es una deliciosa reinvención de uno de los postres más tradicionales de la cocina mexicana y latinoamericana. Combina la textura cremosa del helado con el sabor casero y especiado del arroz cocido en leche, canela y vainilla. Ideal para días calurosos o como cierre original de una comida familiar, esta receta puede prepararse en casa sin necesidad de equipo profesional.

El arroz con leche es un postre con raíces antiguas que llegó a América durante la época colonial y que, con el paso del tiempo, adoptó variaciones regionales. Su versión en helado conserva la esencia del platillo tradicional, pero añade frescura y una consistencia suave que lo convierte en una opción atractiva tanto para niñas y niños como para personas adultas.

Ingredientes

Para preparar aproximadamente un litro de helado de arroz con leche se requiere:

1 taza de arroz blanco

2 tazas de agua

1 raja de canela

1 litro de leche entera

1 lata (aproximadamente 395 g) de leche condensada

1 lata (360 ml) de leche evaporada

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Canela en polvo al gusto

Preparación paso a paso

Primero, enjuaga el arroz bajo el chorro de agua fría hasta que el líquido salga transparente. Esto ayuda a eliminar el exceso de almidón y evita que quede demasiado pegajoso.

En una olla mediana coloca el arroz junto con las dos tazas de agua y la raja de canela. Cocina a fuego medio hasta que el arroz esté suave y el agua se haya absorbido casi por completo, lo que tomará aproximadamente 15 minutos.

Una vez cocido, agrega la leche entera, la leche evaporada, la leche condensada y la pizca de sal. Cocina a fuego bajo, moviendo constantemente para evitar que se pegue, durante unos 20 minutos más o hasta que la mezcla espese ligeramente. Retira la raja de canela y añade el extracto de vainilla.

Es importante dejar enfriar completamente la mezcla antes de llevarla al congelador. Puedes colocarla en el refrigerador durante una o dos horas para acelerar el proceso.

Si cuentas con máquina para hacer helado, vierte la preparación fría y sigue las instrucciones del fabricante hasta obtener una textura cremosa. Si no tienes máquina, coloca la mezcla en un recipiente metálico o de vidrio apto para congelador. Refrigera durante tres a cuatro horas, pero cada 40 minutos retira el recipiente y mezcla vigorosamente con un tenedor o batidora para romper los cristales de hielo. Repite este proceso al menos tres veces para lograr una consistencia más suave.

Cuando el helado esté firme y cremoso, sirve en copas o conos y espolvorea canela en polvo al gusto. También puedes decorarlo con un poco de arroz tostado o una ramita de canela para realzar su presentación.

Para una versión más ligera, se puede sustituir parte de la leche entera por leche baja en grasa. Si se desea un sabor más intenso, puede añadirse un poco de ralladura de limón o naranja durante la cocción del arroz, retirándola antes de enfriar la mezcla.

El helado de arroz con leche es una alternativa casera, económica y versátil que rescata los sabores tradicionales en una presentación diferente. Prepararlo en casa no sólo permite controlar los ingredientes, sino también compartir un momento especial alrededor de un postre clásico reinventado.