Eugenio Derbez felicita a su nieta Kia, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, con divertido mensaje

Eugenio Derbez felicitó a su nieta Kailani por su cumpleaños con emotivas palabras en redes sociales y fotos entrañables. (Instagram: Eugenio Derbez)

Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al compartir una tierna felicitación de cumpleaños para su nieta Kia, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Desde su llegada al mundo en 2018, la pequeña convirtió en abuelo al comediante y actor, quien a través de un divertido mensaje dejó ver su felicidad por vivir esa etapa a su lado.

La llegada de Kai en 2018 convirtió a Eugenio Derbez en abuelo por primera vez, marcando un antes y un después en su vida familiar. (Captura de pantalla)

El impacto de Kia en la vida de Eugenio Derbez

Por medio de sus redes sociales, el actor de películas como “No se aceptan devoluciones” y “¡Hombre al agua!" reveló varias fotografías junto a su nieta por motivo de su cumpleaños.

Además, reflexionó, a su manera, el impacto que tuvo su llegada, pues fue en 2018 cuando se convirtió en abuelo por primera vez.

“Desde que me hice abuelo, todo el mundo me habla más fuerte, me ofrece su asiento, me recomienda vitaminas y mis amigos dejaron de decirme ‘bro’ y ahora me dicen ‘Don’”, escribió.

Y agregó: “Pero si este es el precio que tengo que pagar por ser el abuelo de Kai. ¡Que me vayan pidiendo mi credencial del INSEN (INAPAM)!"

Las redes sociales se llenaron de mensajes y felicitaciones para Kai, demostrando el cariño del público hacia la hija de Aislinn Derbez. (Captura de pantalla)

En la sección de comentarios, la cantante Alessandra Rosaldo también dejó ver el amor que siente por la hija de Aislinn Derbez: “Te amamos Kai!”

Mauricio Ochmann felicita a su hija menor con motivo de su cumpleaños

Otra de las personalidades que se ha hecho presente en redes sociales con motivo del cumpleaños de la pequeña Kai es Mauricio Ochman, su papá.

Al igual que el también comediante, revivió varios de los momentos que ha compartido con su hija a través de fotografías que acompañó con un emotivo mensaje.

“Mi hermosa personita está de cumple hoy. Se me llena el corazón de amor por ti, Kailani”, expresó.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, padres de Kailani, mantienen una relación cercana con su hija tras su separación en 2020. (IG: mauochmann)

Ambas publicaciones se han llenado de mensajes positivos a la pequeña así como felicitaciones por parte de varios internautas, hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer son:

“Muchas felicidades a Kai. Besos, abrazos y bendiciones”.

“ La única que no heredó los genes al 100 de su abuelo. Está preciosa ”.

“Feliz cumpleaños a Kai. La queremos en la próxima temporada de ‘De Viaje con los Derbez’”

“Amo la descripción. Qué bonitas fotos, Don Eugenio”.

Así ha crecido Kai, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Kailani Ochmann, hija de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, nació el 25 de febrero de 2018 en Los Ángeles, California.

Desde muy temprana edad comenzó a aparecer en las redes sociales de sus papás, por lo que se ganó el cariño de los internautas con momentos adorables.

Su cumpleaños pasado se celebró en la Ciudad de México con una fiesta temática de gatos en la que pudo disfrutar del cariño de sus seres queridos. Además, pese a que sus padres decidieron separarse en 2020, su relación familiar con ambos es cercana.