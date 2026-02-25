México

Eleazar Gómez podría ingresar a ‘Al Extremo’ y ‘Venga la Alegría’ tras su paso por ‘La Granja VIP’: “Ya firmó”

Diversas versiones señalan que el actor asumiría nuevos desafíos en la pantalla de TV Azteca tras su paso por el reality y un cambio de imagen tras la polémica

El regreso de Eleazar Gómez
El regreso de Eleazar Gómez a la televisión abierta genera expectativas tras rumores de su incorporación como conductor en Venga la Alegría y Al Extremo (IG: @lagranjavipmx)

El posible regreso de Eleazar Gómez a la televisión abierta ha cobrado relevancia luego de que diversas fuentes reportaran que el actor y cantante habría firmado contratos para integrarse como conductor a dos de los programas más populares de TV Azteca.

Tras su notoria participación en ‘La Granja VIP’, versiones no oficiales señalan que Gómez estaría a punto de sumarse a ‘Venga la Alegría’ durante la semana y a ‘Al Extremo’ los fines de semana.

Aunque no existe una confirmación formal por parte de la televisora, varios periodistas especializados sostienen que la incorporación ya estaría acordada, marcando un nuevo rumbo para la carrera del exprotagonista de telenovelas.

La estrategia planteada alrededor de Gómez busca renovar la imagen y revitalizar ambos formatos, capitalizando su reciente aumento de popularidad frente a la audiencia. El retorno del actor a la conducción se produce en medio de un debate, dado que implica el relanzamiento de una figura mediática que atravesó por momentos polémicos en años recientes.

La salida de Pato Borghetti
La salida de Pato Borghetti de Venga la Alegría en diciembre de 2025 dejó una vacante importante tras una década como conductor estelar y desencadenó especulaciones (@patoborghetti, Instagram)

Qué se sabe sobre la llegada de Eleazar Gómez a Venga la Alegría y Al Extremo

Los rumores sobre la llegada de Eleazar Gómez a la conducción se intensificaron luego de su paso por ‘La Granja VIP’, donde su nivel de aceptación entre el público creció de forma notable.

Al inicio se especuló con que participaría en la edición de fin de semana de ‘Venga la Alegría’, y poco después su nombre sonó con fuerza para encabezar ‘Al Extremo’. Las últimas versiones indican que Gómez habría negociado su incorporación en ambos espacios, con un esquema en el que estaría en ‘Venga la Alegría’ de lunes a viernes y ‘Al Extremo’ solo en los fines de semana.

La participación de Gómez en
La participación de Gómez en La Granja VIP marcó un cambio en la percepción pública, favoreciendo su regreso a roles protagónicos en la televisión tras la polémica de 2020 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez/ Extractos de Alejandro Isunza y Juan Pablo Méndez)

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, la negociación se habría realizado durante una junta de ejecutivos:

“Ya hay un nuevo integrante en Venga la alegría. Resulta y resalta que hace unos días hubo una junta de ejecutivos y, al parecer, el nuevo integrante llegaría a la versión de lunes a viernes. El nombre del nuevo integrante sería Eleazar Gómez... Después de ciertas conversaciones con los altos ejecutivos, Eleazar Gómez estaría en ‘Venga a alegría’ de conductor”.

Se menciona que Gómez impuso como condición la oportunidad de conducir para aceptar ingresar al programa de telerrealidad. Sin embargo, la ausencia de comunicados oficiales mantiene estas informaciones en el terreno de los trascendidos, pese a que cronistas y comentaristas especializados consideran factible la firma del contrato en fechas recientes.

El antecedente judicial de Eleazar
El antecedente judicial de Eleazar Gómez en 2020 generó rechazo social y obligó al actor a trabajar en su reinserción mediática con TV Azteca (Foto: Instagram @eleazargomez333)

El periodista Ernesto Buitrón añadió que el actor “ayer estuvo en Televisión Azteca, ayer firmó ‘Al Extremo’, el fin de semana, porque lo que está haciendo ahora Azteca es como un ‘star system’, vienes a mis realities, déjame ver dónde te acomodo”. Además, explicó que, aunque la empresa buscó que Gómez condujera ‘Al Extremo’ toda la semana, él prefirió limitar su presencia a los fines de semana.

