De “El Mencho” a “El Señor de los Cielos”: las muertes que más controversia generaron en el narco mexicano

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, volvió a encender una conversación que ya se ha visto antes en México: cuando cae un capo, también surgen dudas sobre el cuerpo y cómo se confirma el fallecimiento.

No es un fenómeno nuevo. En otros casos, como los de Amado Carrillo Fuentes o Heriberto Lazcano Lazcano, también hubo preguntas sobre las circunstancias de la muerte, la identificación de los restos y la información que se hizo pública en ese momento.

La muerte de El Mencho

El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, murió tras resultar herido durante un enfrentamiento con fuerzas federales en la sierra de Tapalpa, Jalisco.

El operativo de su detención fue resultado de un trabajo de inteligencia militar que incluyó la colaboración de agencias estadounidenses y la vigilancia de movimientos de allegados al capo cuando el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se dispuso a reunirse con una de sus parejas sentimentales.

Al llegar al sitio donde estaba resguardado en Tapalpa, Jalisco, se destaó un enfrentamiento. La resistencia del círculo de seguridad de Oseguera Cervantes fue intensa, éste escapó por unos minutos hasta que finalmente fue capturado.

El saldo inicial fue de cuatro integrantes del grupo criminal muertos en el sitio y tres heridos graves, entre ellos el propio “El Mencho”, quien posteriormente falleció durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identidad del cuerpo mediante análisis genéticos. Aunque no se dio a conocer ninguna fotografía sobre el capo mexicano, sí se registraron bloqueos, incendios y enfrentamientos por parte del CJNG en al menos una veintena de entidades.

El caso también evidenció la complejidad legal en torno al destino de los restos del capo. Su cuerpo permanece bajo custodia federal, a la espera de que familiares directos aparezcan para reclamarlo.

En este caso, parte de la conversación se ha centrado en la falta de una fotografía pública del cuerpo. En redes sociales, usuarios y comunicadores han debatido sobre si es necesario mostrar una imagen como prueba de que el capo realmente fue capturado y que luego murió.

El caso de Nazario Moreno González, “El Chayo”

Nazario Moreno González, apodado “El Chayo”, fue fundador de La Familia Michoacana y más tarde de Los Caballeros Templarios. Su historia está marcada por una de las mayores controversias sobre la muerte de un capo en México. En diciembre de 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, las autoridades informaron que había muerto en un enfrentamiento en Michoacán.

La versión oficial nunca presentó pruebas contundentes, ya que el cuerpo no fue localizado y miembros de su organización supuestamente lo retiraron del lugar.

El entonces vocero de Seguridad, Alejandro Poiré, aseguró que Moreno había caído y calificó el hecho como un golpe al narcotráfico, aunque expertos y reportes regionales pusieron en duda la versión. La ausencia de evidencias sólidas alimentó el mito y la desconfianza.

Durante los años siguientes, Moreno no solo continuó operando, sino que consolidó la expansión de los Templarios. Bajo su liderazgo, la organización adoptó códigos de conducta estrictos, prohibió el consumo de drogas entre sus miembros y promovió un discurso que combinaba referencias religiosas y manuales de autoayuda. En comunidades de Michoacán, se erigieron capillas y altares en su honor, y algunos lo veneraban como si se tratara de un santo protector.

La figura de “El Chayo” se fortaleció a partir de su “resurrección” en el imaginario colectivo.

No fue sino hasta marzo de 2014, durante un operativo militar en Tumbiscatío, que las autoridades abatieron a Moreno y aseguraron su identidad mediante pruebas forenses. Este desenlace, en donde sí se mostraron fotografías de su deceso, cerró el ciclo de rumores sobre su supuesta inmortalidad.

El caso de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”

La muerte de Amado Carrillo Fuentes, apodado “El Señor de los Cielos”, se mantiene como uno de los grandes enigmas del narcotráfico mexicano. Líder del Cártel de Juárez, Carrillo Fuentes se sometió en 1997 a una cirugía estética en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México para modificar su apariencia y evadir la persecución de autoridades mexicanas y estadounidenses. La versión oficial sostiene que murió durante la operación, víctima de complicaciones anestésicas.

Aunque las autoridades afirmaron que el cadáver fue identificado por familiares, surgieron inconsistencias forenses, como la ausencia de marcas distintivas en el cuerpo. Días después, los médicos que participaron en la cirugía fueron hallados asesinados, hecho que alimentó teorías de ajuste de cuentas o la fabricación de una muerte falsa.

Versiones alternativas sostienen que Carrillo Fuentes sobornó a funcionarios para fingir su fallecimiento y escapar del cerco de las autoridades.

En este caso también circularon fotografías del cuerpo durante los procedimientos forenses y también del funeral, pero era difícil encontrarle parecido.

La muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”

Heriberto Lazcano Lazcano, conocido como “El Lazca”, líder de Los Zetas, protagonizó uno de los episodios más polémicos del crimen organizado. Su muerte fue anunciada en tres ocasiones diferentes. En 2007 y 2011, se reportó su fallecimiento en enfrentamientos, pero ninguna de esas versiones se sustentó con pruebas sólidas.

El 7 de octubre de 2012, la Marina informó su abatimiento en Progreso, Coahuila, tras un operativo basado en información sobre actividades sospechosas en la zona. La identificación se realizó mediante huellas dactilares y sí se mostró una fotografía, sin embargo, el cadáver fue entregado rápidamente a supuestos familiares y, pocas horas después, hombres armados lo sustrajeron de la funeraria.

La desaparición del cuerpo reforzó la percepción de misterio. Las autoridades no pudieron exhibir el cadáver y no hubo sepultura oficial.

Arturo Beltrán Leyva

El 16 de diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel homónimo, murió durante un asalto de fuerzas de la Secretaría de Marina (Semar) en un complejo residencial de Cuernavaca, Morelos. La operación se basó en inteligencia que permitió ubicar al capo en el conjunto Altitude. Tras un asedio de varias horas y un intercambio de armas de alto poder y granadas, Beltrán Leyva fue abatido junto a seis de sus escoltas.

La escena del enfrentamiento fue sobredocumentada en fotografías y videos: paredes perforadas, muebles destrozados y pisos llenos de casquillos. Un elemento de la Marina murió en la acción.

Tras el operativo, las autoridades difundieron imágenes del cuerpo del capo en donde se le veía desnudo, cubierto con billetes, lo que generó polémica y debates sobre la exposición mediática de los cadáveres de los líderes criminales.

Jorge Humberto Figueroa Benítez, “La Perris”

En mayo de 2025, un operativo militar en Barimeto, Navolato, Sinaloa, terminó con la muerte de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “La Perris” o “El 27”, identificado como encargado de la seguridad de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutó la operación y las imágenes difundidas mostraron la intensidad de la refriega: sangre en habitaciones, muebles destruidos y rastros de disparos en paredes y puertas.

Posteriormente, el portal Pie de Nota dio a conocer imágenes del narcotraficante, lo que puso fin a las especulaciones sobre si éste era o no quien las autoridades aseguraron.