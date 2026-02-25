CDMX brindará Clase Masiva de Salud Sexual: fecha, lugar y todos los detalles

Festival por la Igualdad 2026 inicia con jornada abierta sobre salud sexual. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Ciudad de México se prepara para congregar, el viernes 27 de febrero desde las 16:30 horas, a cientos de personas en el Monumento a la Revolución con el objetivo de fomentar el acceso a la información y el ejercicio de los derechos sexuales en espacios abiertos y gratuitos.

La Clase Masiva de Salud Sexual, convocada por la Secretaría de Cultura local en el marco del festival “Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad 2026”, busca convertir el espacio público en una plataforma donde la salud y la educación sexual tengan protagonismo, permitiendo que quienes asistan dialoguen sobre temas de bienestar, consentimiento y seguridad, respaldados por la presencia de especialistas y servicios informativos, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en su comunicado oficial.

La agenda del evento destaca el compromiso de la capital mexicana por abrir canales de conversación y prevención accesibles para toda la población. El festival arranca en tono morado, símbolo de lucha por la igualdad, con actividades diseñadas para promover la participación y el aporte de artistas, investigadoras, activistas y deportistas mujeres y de la diversidad sexogenérica.

Salud sexual, información y libertad: llega Clase Masiva al Monumento a la Revolución. Foto: (Secretaria de Cultura CDMX)

El evento representa, además, una oportunidad para que el público reciba asesoría puntual sobre salud sexual y emocional: durante la jornada se instalarán stands de orientación a cargo de la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de las Mujeres, el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.

Uno de los momentos centrales del día será la conferencia impartida por Dann Molina, especialista no binarie en sexología educativa. Molina es licenciade en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con mención honorífica en 2018, y tiene una maestría en sexología y manejo de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología (IMESEX).

La labor de Molina se reconoce por el trabajo en sexualidades de personas con discapacidad auditiva, diversidad sexual y de género, identidades no binarias y trans, así como por la investigación cuantitativa y la didáctica de la sexología. Actualmente, integra la unidad de Salud Mental para Personas Trans de la Ciudad de México, en la que promueve el acompañamiento psicológico con perspectiva de género.

Este evento busca promover una sexualidad informada y libre de estigmas: la programación fue creada para fortalecer la autonomía de cada persona sobre su propio cuerpo, proporcionando herramientas para el ejercicio del consentimiento y la toma de decisiones saludables.

Tiempo de Mujeres 2026 arranca con encuentro por el derecho a vivir la sexualidad plena. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Entre los datos más relevantes, la programación detallada inicia a las 16:30 horas con el stand up de Ana Julia Yeyé, considerada una de las comediantes más destacadas del país. Seguidamente, a las 17:30 horas, se presenta "Sexóloga en aprietos“, un espectáculo unipersonal de Irene Moreno, seguido a las 18:15 horas por la conferencia de Dann Molina Rivera. La jornada cerrará a las 19 horas con la presentación de Nina Nina, compositora, DJ y productora multidisciplinaria de Veracruz.

El área de stands informativos estará a disposición de toda persona interesada en recibir asesoría profesional y sin costo sobre salud sexual, reproductiva, derechos y prevención de adicciones. Este modelo de acceso abierto refuerza la idea de que el bienestar físico y mental es un proceso colectivo que se beneficia del acompañamiento entre pares y de la presencia de instituciones especializadas.

El evento garantiza espacios donde la sexualidad se aborde desde el respeto, la libertad y la información, sin discriminación ni violencia, objetivos compartidos por todas las entidades convocantes.

Para información actualizada sobre futuras actividades y la cartelera completa de la Secretaría de Cultura capitalina, se invita a consultar el sitio oficial de la Cartelera de la Ciudad de México y las cuentas verificadas en Facebook, X, Instagram y YouTube.