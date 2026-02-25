Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios recibirán su pago el 26 de febrero

La Beca Rita Cetina 2026 beneficia a miles de estudiantes de secundaria pública en México con apoyos económicos bimestrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de estudiantes de secundaria pública en México recibirán este 26 de febrero el pago correspondiente a la Beca Rita Cetina 2026, un programa que busca fortalecer la permanencia escolar y reducir la deserción por motivos económicos.

La dispersión del recurso, que cubre enero y febrero, se realiza bajo un esquema escalonado para garantizar orden y puntualidad. El apoyo económico representa un alivio directo para las familias, quienes podrán destinarlo a gastos básicos relacionados con la educación de sus hijos.

La estrategia de distribución de la Beca Rita Cetina busca mantener a más adolescentes dentro del aula mientras disminuyen trámites innecesarios y filas en sucursales. EFE/ David Guzmán

En este sentido, el calendario de pagos facilita el acceso y evita aglomeraciones, ya que el depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes cobrarán el 26 de febrero?

Este jueves 26 de febrero de 2026, el pago de la Beca Rita Cetina corresponde a los estudiantes de secundaria pública cuyo primer apellido inicia con la letra S.

De esta manera, el monto de mil 900 pesos se depositará directamente en la tarjeta bancaria asignada, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Día de pago: jueves 26 de febrero

Alumnos que recibirán el apoyo: aquellos cuyo apellido inicie con la letra S.

Monto: mil 900 pesos bimestrales

Forma de entrega: depósito directo en tarjeta del Banco del Bienestar

El proceso escalonado de pagos previene aglomeraciones y asegura la entrega ordenada de los apoyos escolares en México. (Programas del Bienestar)

Este proceso escalonado permite que el recurso llegue de forma segura y eficiente a quienes más lo necesitan, garantizando la continuidad del ciclo escolar para miles de adolescentes.

Detalles y beneficios de la beca

La Beca Rita Cetina está dirigida exclusivamente a estudiantes inscritos en secundaria pública, con el objetivo de apoyar la compra de materiales, alimentos, transporte y otros gastos esenciales.

Apoyo económico: mil 900 pesos cada dos meses

Uso permitido: útiles escolares, libros, uniformes, alimentos, transporte y artículos de papelería

Pago adicional: 700 pesos extra por cada estudiante adicional en el mismo hogar

Entrega: depósito directo en la tarjeta, evitando filas y trámites presenciales

El monto de la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. (Programas del Bienestar)

Este programa se ha convertido en un pilar en la estrategia para combatir la deserción escolar, brindando un respaldo tangible a quienes enfrentan mayores retos económicos.

Calendario y recomendaciones para beneficiarios

Una vez realizado el pago del jueves 26 de febrero para los beneficiarios con apellidos con la letra S, el calendario continuará el viernes 27 de febrero

Viernes 27 de febrero: apellidos con T a Z

Consulta de saldo: directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar

Por ello, las autoridades han hecho la recomendación de mantenerse atentos a los avisos oficiales publicados desde la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina busca combatir la deserción escolar en alumnos de secundaria y apoyar a sus familias con recursos para útiles, transporte y alimento. (Foto: X/@BecasBenito)

Así, el cumplimiento puntual del calendario permite que cada familia reciba el apoyo en tiempo y forma, contribuyendo a que el gasto escolar no sea una barrera para la educación secundaria.