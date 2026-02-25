México

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios recibirán su pago el 26 de febrero

La dispersión del recurso cubrirá los primeros dos meses del año y beneficiará a alumnos inscritos, quienes recibirán el depósito de manera directa en la Tarjeta del Bienestar

Guardar
La Beca Rita Cetina 2026
La Beca Rita Cetina 2026 beneficia a miles de estudiantes de secundaria pública en México con apoyos económicos bimestrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de estudiantes de secundaria pública en México recibirán este 26 de febrero el pago correspondiente a la Beca Rita Cetina 2026, un programa que busca fortalecer la permanencia escolar y reducir la deserción por motivos económicos.

La dispersión del recurso, que cubre enero y febrero, se realiza bajo un esquema escalonado para garantizar orden y puntualidad. El apoyo económico representa un alivio directo para las familias, quienes podrán destinarlo a gastos básicos relacionados con la educación de sus hijos.

La estrategia de distribución de
La estrategia de distribución de la Beca Rita Cetina busca mantener a más adolescentes dentro del aula mientras disminuyen trámites innecesarios y filas en sucursales. EFE/ David Guzmán

En este sentido, el calendario de pagos facilita el acceso y evita aglomeraciones, ya que el depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes cobrarán el 26 de febrero?

Este jueves 26 de febrero de 2026, el pago de la Beca Rita Cetina corresponde a los estudiantes de secundaria pública cuyo primer apellido inicia con la letra S.

De esta manera, el monto de mil 900 pesos se depositará directamente en la tarjeta bancaria asignada, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

  • Día de pago: jueves 26 de febrero
  • Alumnos que recibirán el apoyo: aquellos cuyo apellido inicie con la letra S.
  • Monto: mil 900 pesos bimestrales
  • Forma de entrega: depósito directo en tarjeta del Banco del Bienestar
El proceso escalonado de pagos
El proceso escalonado de pagos previene aglomeraciones y asegura la entrega ordenada de los apoyos escolares en México. (Programas del Bienestar)

Este proceso escalonado permite que el recurso llegue de forma segura y eficiente a quienes más lo necesitan, garantizando la continuidad del ciclo escolar para miles de adolescentes.

Detalles y beneficios de la beca

La Beca Rita Cetina está dirigida exclusivamente a estudiantes inscritos en secundaria pública, con el objetivo de apoyar la compra de materiales, alimentos, transporte y otros gastos esenciales.

  • Apoyo económico: mil 900 pesos cada dos meses
  • Uso permitido: útiles escolares, libros, uniformes, alimentos, transporte y artículos de papelería
  • Pago adicional: 700 pesos extra por cada estudiante adicional en el mismo hogar
  • Entrega: depósito directo en la tarjeta, evitando filas y trámites presenciales
El monto de la Beca
El monto de la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. (Programas del Bienestar)

Este programa se ha convertido en un pilar en la estrategia para combatir la deserción escolar, brindando un respaldo tangible a quienes enfrentan mayores retos económicos.

Calendario y recomendaciones para beneficiarios

Una vez realizado el pago del jueves 26 de febrero para los beneficiarios con apellidos con la letra S, el calendario continuará el viernes 27 de febrero

  • Viernes 27 de febrero: apellidos con T a Z
  • Consulta de saldo: directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar

Por ello, las autoridades han hecho la recomendación de mantenerse atentos a los avisos oficiales publicados desde la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina busca
La Beca Rita Cetina busca combatir la deserción escolar en alumnos de secundaria y apoyar a sus familias con recursos para útiles, transporte y alimento. (Foto: X/@BecasBenito)

Así, el cumplimiento puntual del calendario permite que cada familia reciba el apoyo en tiempo y forma, contribuyendo a que el gasto escolar no sea una barrera para la educación secundaria.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2026BecasBecas Benito JuárezBecas del BienestarProgramas del BienestarProgramas SocialesCalendario de PagosPagosmexico-noticias

Más Noticias

Kenia López Rabadán pone condición a la reforma electoral: “Primero frenar al narco”

La presidenta de la Cámara de Diputados exige que cualquier cambio legal impida que el crimen organizado financie campañas y capture gobiernos

Kenia López Rabadán pone condición

Andrés Lillini asegura que la Liga MX está muy por encima de la MLS, pero advierte sobre la falta de oportunidades para el talento joven

El técnico insistió en que México produce jugadores de alta calidad, pero recalcó que la preferencia por extranjeros impide consolidar a los nacionales en Primera División

Andrés Lillini asegura que la

Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, confiesa que escucha la música de Mía y Erik Rubín: “Es buenísima”

El sobrino de Pepillo Origel y entrenador físico demostró su admiración por los proyectos musicales del ex Timbiriche y su hija, Mía Rubín

Luis Carlos Origel, novio de

¿Qué dice la letra de “Rosita”, canción de Rauw Alejandro que revivió la polémica entre Cazzu y Christian Nodal?

Una breve mención en el sencillo generó reacciones en redes sociales por parte de la intérprete argentina y el sonorense

¿Qué dice la letra de

Violencia en Chihuahua provoca desplazamiento forzado en la región de Atascaderos: van 80 personas contabilizadas

En los últimos días se han reportado enfrentamientos en la zona serrana del estado

Violencia en Chihuahua provoca desplazamiento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Chihuahua provoca desplazamiento

Violencia en Chihuahua provoca desplazamiento forzado en la región de Atascaderos: van 80 personas contabilizadas

Cierran accesos a Tuxpan, Jalisco, por enfrentamiento entre la Guardia Nacional y delincuentes

Ataque contra militares en Chihuahua deja un presunto agresor muerto

Los videos de las emotivas muestras de apoyo al Ejército mexicano tras el operativo contra “El Mencho”

Detienen a 24 personas por sustraer a la fuerza del Congreso de Oaxaca a la alcaldesa de San Agustín Amatengo

ENTRETENIMIENTO

Luis Carlos Origel, novio de

Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, confiesa que escucha la música de Mía y Erik Rubín: “Es buenísima”

¿Qué dice la letra de “Rosita”, canción de Rauw Alejandro que revivió la polémica entre Cazzu y Christian Nodal?

Christian Nodal cancela concierto en Puebla: así puedes solicitar tu reembolso

Papá de Héctor Zamorano de La Academia revela su causa de muerte: "No aguantó más"

Eugenio Derbez felicita a su nieta Kia, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, con divertido mensaje

DEPORTES

Andrés Lillini asegura que la

Andrés Lillini asegura que la Liga MX está muy por encima de la MLS, pero advierte sobre la falta de oportunidades para el talento joven

Club Pachuca confirmó que Sudáfrica entrenará en sus instalaciones para el Mundial 2026

Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, asegura que México está en condiciones de realizar el Mundial 2026 tras respaldo de FIFA

México vs Islandia: refuerzan seguridad en el Estadio Corregidora

Ella es la jugadora amiga de Christian Ebere en Cruz Azul: “Mi hermano”