Beca Rita Cetina 2026: fecha y hora de la última asamblea informativa para el registro a alumnos de primaria

Los padres de familia o tutores que no pudieron asistir a la asamblea informativa en los planteles educativos para el registro a la Beca Rita Cetina tendrán la oportunidad de ir a una última reunión que se hará de manera virtual.

El programa benefició inicialmente a estudiantes de secundaria y este año extenderá la cobertura a quienes cursan primaria; más adelante, se prevé la inclusión de niños de preescolar.

Esta iniciativa tiene como propósito prevenir la deserción escolar, otorgando un apoyo económico bimestral a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que asistan a alguna escuela pública en el país.

Fecha y hora de la última asamblea informativa

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó a través de sus redes sociales que se realizará una última asamblea informativa para quienes no asistieron. Esta se llevará a cabo el próximo viernes 27 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Cabe recordar que el proceso de registro para la beca comenzó con estas sesiones informativas, donde se resolvieron inquietudes relacionadas con la solicitud. Además, para cualquier duda o aclaración se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

¿Cuál es el siguiente paso después de la asamblea informativa?

Una vez terminadas las asambleas informativas, los solicitantes tendrán que realizar el registro en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, ahí se deberán subir los documentos correspondientes.

Documentos que se solicitan del estudiante candidato:

CURP.

Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.

Grado y grupo escolar.

Edad.

Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

CURP.

Código postal del domicilio.

Credencial para votar (INE) vigente.

Número telefónico de contacto.

Correo electrónico personal en uso.

¿Qué sigue después del registro en la página?

Al finalizar el periodo de registros en línea, comenzará la entrega de las tarjetas Bienestar para que los nuevos beneficiarios puedan acceder al apoyo bimestral ofrecido por el programa.

Durante este 2026, los estudiantes de secundaria registrados a la Beca Rita Cetina percibirán la misma cantidad que el año anterior, es decir, 1.900 pesos depositados directamente en la tarjeta a lo largo de los 10 meses del ciclo escolar.

En el caso de los alumnos de primaria, recibirán un único pago anual de 2,500 pesos. Los estudiantes de primaria obtendrán 2,500 pesos en un solo depósito, mientras que quienes cursan secundaria contarán con 1,900 pesos cada dos meses durante el ciclo escolar, exceptuando julio y agosto debido al receso vacacional.