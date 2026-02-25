México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Mérida

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Gobierno de Yucatán)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este miércoles 25 de febrero, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Mérida.

El clima para este miércoles en Mérida alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 16 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 7.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 0%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 0%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con lluvias durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

Esta zona yucateca también tiene una época larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, no obstante, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La temporada con más calor es de abril a agosto, cuando el termómetro llega hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son frecuentes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país privilegiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MéridaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Beca Benito Juárez 2026: cuáles son las letras que cobran el próximo jueves 26 de febrero

Los estudiantes y tutores deberán consultar los canales oficiales para obtener detalles sobre la dispersión de recursos en febrero, y así evitar información falsa

Beca Benito Juárez 2026: cuáles

Eleazar Gómez podría ingresar a ‘Al Extremo’ y ‘Venga la Alegría’ tras su paso por ‘La Granja VIP’: “Ya firmó”

Diversas versiones señalan que el actor asumiría nuevos desafíos en la pantalla de TV Azteca tras su paso por el reality y un cambio de imagen tras la polémica

Eleazar Gómez podría ingresar a

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Mazatlán este 25 de febrero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: temperatura y

Sudáfrica en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

La selección sudafricana regresa a la máxima cita tras dieciséis años, lista para enfrentar nuevamente a México en el duelo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA

Sudáfrica en el Mundial 2026:

Pronóstico del tiempo en Santiago Ixcuintla para este 25 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del tiempo en Santiago
MÁS NOTICIAS

NARCO

El poderoso lanzacohetes de El

El poderoso lanzacohetes de El Mencho capaz de derribar helicópteros y que le fue decomisado tras su muerte

Atacan con explosivos a elementos de seguridad en Tamaulipas: un policía resultó herido

Estos serían los 23 reos fugados del penal de Puerto Vallarta tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Estos son los más de 60 países a los que se expandió el CJNG con “El Mencho”

Cae Ramón Eduardo “N”, cercano a un líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Eleazar Gómez podría ingresar a

Eleazar Gómez podría ingresar a ‘Al Extremo’ y ‘Venga la Alegría’ tras su paso por ‘La Granja VIP’: “Ya firmó”

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio tendrán concierto en conjunto en CDMX a inicios de marzo: esta es la fecha oficial

Graco Sendel se despide con miedo de Doménica Montero tras la llegada de un nuevo personaje: “Dejamos la vara muy alta”

César Bono confiesa por qué terminaron sus matrimonios y niega haber sido infiel

Surgen los Conchanguitos inspirados en Punch, el mono rechazado en Japón

DEPORTES

Sudáfrica en el Mundial 2026:

Sudáfrica en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

Clara Brugada garantiza seguridad en la CDMX para el Mundial 2026: “Estamos preparados”

Julián Quiñones tiene posibilidades de volver a la Selección Mexicana: Aguirre niega conflicto con el delantero

Alemania, Bolivia y otras selecciones muestran preocupación por la seguridad en México para el Mundial 2026

A qué equipos de México podría llegar Marcelo Gallardo, ex DT de River Plate