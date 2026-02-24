México

Sheinbaum respalda que Citi dividió venta de Banamex en diversos accionistas: “Creo que es mejor”

Subrayó que la diversificación de accionistas puede contribuir a una mayor estabilidad y transparencia en las operaciones financieras

La mandataria subrayó que la
La mandataria subrayó que la diversificación de accionistas puede contribuir a una mayor estabilidad y transparencia en las operaciones financieras. (Gobierno de México)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este martes 24 de febrero a la reciente decisión de Citi de dividir la venta de Banamex entre distintos accionistas, en lugar de concretar la operación con un solo comprador.

Durante su conferencia matutina, la mandataria consideró que esta modalidad representa una alternativa favorable tanto para el sistema financiero como para la economía nacional.

Sheinbaum explicó que, según la información proporcionada por Citi, la venta de Banamex no se realizará a un único inversor, sino que se distribuirá en partes, permitiendo la participación de diferentes actores.

“Las vende con un pequeño porcentaje a distintas personas, algunos son mexicanos, otros son fondos internacionales, fondos globales”, detalló la presidenta.

Esta estrategia evita la concentración accionaria y fomenta una mayor diversidad en la estructura de propietarios del banco.

La mandataria subrayó que la diversificación de accionistas puede contribuir a una mayor estabilidad y transparencia en las operaciones financieras.

“Creo que es mejor que haya esta división en a distintos accionistas”, expresó, al recalcar que el ingreso de inversionistas nacionales y extranjeros fortalece la confianza en el país y en el sistema bancario.

