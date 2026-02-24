México

Habrá libros gratis en la Biblioteca Central de CU: fecha y cómo conseguir uno

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas esta convocatoria

Biblioteca Central UNAM. Foto: (Pexels)
Biblioteca Central UNAM. Foto: (Pexels)

Los amantes de la lectura y quienes buscan fomentar el hábito entre jóvenes tienen una cita imperdible en la Ciudad Universitaria.

La iniciativa, impulsada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) busca acercar la lectura a nuevas generaciones con la colección “Para que las juventudes lean”.

¿Dónde será el reparto de libros?

El evento se realizará frente a la Biblioteca Central de la UNAM, uno de los puntos más reconocibles y transitados del campus universitario, ubicado en Ciudad Universitaria, CDMX.

Biblioteca Nacional de la Ciudad
Biblioteca Nacional de la Ciudad de México (Adobe Stock).

¿Quiénes participan en la entrega?

El reparto contará con la presencia de autoridades universitarias y representantes del Fondo de Cultura Económica, entre ellos:

  • Lic. Joaquín Narro Lobo, Director General de Atención a la Comunidad (DGACO) de la UNAM
  • Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva, Directora de la Biblioteca y Servicios Digitales de Información
  • Francisco Pérez Arce, editor-fundador del FCE
  • Luis Arturo Salmerón, Subgerente de Contenidos Editoriales del FCE
Estantes repletos de libros antiguos
Estantes repletos de libros antiguos y encuadernados en cuero conforman una biblioteca histórica. Las obras muestran signos de antigüedad y uso, con etiquetas de catálogo visibles en los lomos, reflejando el valor cultural y literario del lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo acudir por tu ejemplar gratuito?

Fecha: Jueves 26 de febrero de 2026

Hora: 17:00 horas

¿Por qué no puedes perderte este evento?

  • Es una oportunidad para recibir libros de calidad, seleccionados especialmente para jóvenes lectores.
  • El evento promueve el acceso libre y gratuito a la cultura y la literatura.
  • Contribuye a fortalecer el hábito de la lectura entre estudiantes y visitantes de la UNAM.
  • Es una cita ideal para conocer autores, interactuar con editores y sumarse a la comunidad lectora universitaria.

Llega puntual y prepárate para llevarte un nuevo libro a casa. La lectura transforma y en la Biblioteca Central de CU, cada ejemplar cuenta.

