Habrá libros gratis en la Biblioteca Central de CU: fecha y cómo conseguir uno

Los amantes de la lectura y quienes buscan fomentar el hábito entre jóvenes tienen una cita imperdible en la Ciudad Universitaria.
La iniciativa, impulsada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) busca acercar la lectura a nuevas generaciones con la colección “Para que las juventudes lean”.
¿Dónde será el reparto de libros?
El evento se realizará frente a la Biblioteca Central de la UNAM, uno de los puntos más reconocibles y transitados del campus universitario, ubicado en Ciudad Universitaria, CDMX.
¿Quiénes participan en la entrega?
El reparto contará con la presencia de autoridades universitarias y representantes del Fondo de Cultura Económica, entre ellos:
- Lic. Joaquín Narro Lobo, Director General de Atención a la Comunidad (DGACO) de la UNAM
- Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva, Directora de la Biblioteca y Servicios Digitales de Información
- Francisco Pérez Arce, editor-fundador del FCE
- Luis Arturo Salmerón, Subgerente de Contenidos Editoriales del FCE
¿Cuándo acudir por tu ejemplar gratuito?
Fecha: Jueves 26 de febrero de 2026
Hora: 17:00 horas
¿Por qué no puedes perderte este evento?
- Es una oportunidad para recibir libros de calidad, seleccionados especialmente para jóvenes lectores.
- El evento promueve el acceso libre y gratuito a la cultura y la literatura.
- Contribuye a fortalecer el hábito de la lectura entre estudiantes y visitantes de la UNAM.
- Es una cita ideal para conocer autores, interactuar con editores y sumarse a la comunidad lectora universitaria.
Llega puntual y prepárate para llevarte un nuevo libro a casa. La lectura transforma y en la Biblioteca Central de CU, cada ejemplar cuenta.