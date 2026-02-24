México

Quien es el ex esposo de Niurka Marcos atacó verbalmente a Kunno por ser “el lamebotas de Ángela Aguilar”

Una acalorada discusión entre las celebridades provocó el primer gran conflicto en la sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo

Quien es el ex esposo gay de Niurka Marcos atacó verbalmente a Kunno por ser “el lamebotas de Angela Aguilar” (Fotos: RS/ Infobae México/ Marco Ruíz()

Una acalorada discusión entre Eduardo Antonio “El Divo” y Kunno provocó el primer gran conflicto en la sexta temporada de La Casa de los Famosos 6 de Telemundo.

El incidente, que rápidamente se viralizó en redes sociales, dejó al descubierto antiguas rivalidades y abrió el debate sobre la autenticidad y las alianzas dentro del reality.

El inicio de la disputa: acusaciones y frases polémicas

En los primeros días de convivencia, la tensión se hizo evidente entre Eduardo Antonio, cantante cubano conocido como “El Divo”, y Kunno, influencer mexicano con millones de seguidores en redes sociales.

Todo comenzó cuando el creador de contenido expresó su molestia por lo que consideró actitudes poco profesionales entre algunos participantes. “No puedo creer que yo tenga 25 años y sea más maduro y profesional que varios de los que están aquí”, reclamó Kunno en presencia de sus compañeros.

Las palabras de Kunno desencadenaron una reacción inmediata de El Divo, quien respondió: “Que yo tenga mucho brillo Kunnito, que te afecte porque quieres ser la cereza del pastel y no te voy a dejar serlo. Porque si tú eres una perra honesta, yo tengo el collar del pedigree y te lo voy a enseñar para ponértelo (…) Lame cul*s eres tú de Ángela Aguilar”, lanzó el cantante, haciendo referencia a la amistad de Kunno con la hija de Pepe Aguilar.

(Captura de pantalla @ShelbyT182)
(Captura de pantalla @ShelbyT182)

Kunno exigió que no se mencionara a personas ajenas al reality, en especial a Ángela Aguilar, y defendió la relación de amistad que mantiene con ella desde hace seis años. El intercambio subió de tono cuando se tocaron temas personales y ambos señalaron aspectos relacionados con su orientación sexual.

Diversidad sexual y la historia sentimental de El Divo

El episodio adquirió relevancia en redes por la referencia de El Divo a la orientación sexual de ambos contendientes. Kunno reaccionó: “¿Qué tiene que ver? A mí no me saques esa bandera, ni siquiera hemos hablado tú y yo de mi sexualidad. ¿Tú cómo sabes que yo no soy pansexual?”, cuestionó el influencer.

Este intercambio volvió a poner en la conversación pública la vida personal de Eduardo Antonio, quien en el pasado mantuvo una relación sentimental con la vedette cubana Niurka Marcos. La pareja llegó incluso a casarse en una mediática ceremonia, antes de que el cantante hiciera pública su homosexualidad y formalizara posteriormente una unión con un hombre.

De acuerdo con Univisión, la boda entre Eduardo Antonio y Niurka Marcos se celebró en 2007. Años después, El Divo declaró abiertamente su orientación sexual y, en 2022, contrajo matrimonio con Roy García, consolidando su vida en pareja lejos del escándalo mediático que rodeó su vínculo con la vedette.

El cantante terminó su relación
El cantante terminó su relación con Niurka Marcos en elaño 2011 (FELIPE CUEVAS/ TelevisaUnivision)

Trayectoria y biografía de Eduardo Antonio “El Divo”

Eduardo Antonio, nacido en La Habana, Cuba, ha desarrollado una carrera como cantante, actor y presentador de televisión. Su apodo, “El Divo”, lo acompaña desde sus primeras apariciones en la escena artística, donde se destacó por su potente voz y carisma en el escenario.

Entre los momentos clave de su trayectoria se encuentran:

  • Lanzamiento de varios discos de balada y música tropical.
  • Participación en telenovelas y programas de televisión en CubaMéxico y Estados Unidos.
  • Colaboraciones con artistas destacados de la música latina.

En el plano personal, la relación con Niurka Marcos marcó una etapa de alta exposición mediática. Tras concluir esa etapa, Eduardo Antonio llevó su vida sentimental con mayor discreción hasta el anuncio de su boda con Roy García, que recibió amplia cobertura en medios de espectáculos. “Eduardo Antonio celebró su unión con su pareja en una ceremonia privada en Miami, rodeado de familiares y amigos”.

La reacción de la audiencia y el futuro en el reality

Los fragmentos del enfrentamiento circularon rápidamente por redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la actitud de ambos concursantes y la manera en la que se gestionan las diferencias dentro de la casa. People en Español remarcó que la convivencia aún está en una etapa inicial, lo que anticipa nuevas tensiones y alianzas en la competencia.

El cantante destacó que Niurka
El cantante destacó que Niurka siempre supo de su bisexualidad y mostró total aceptación durante toda la relación

“La Casa de los Famosos 6” sigue generando conversación y polarización en su audiencia, en buena parte impulsada por figuras como Eduardo Antonio y Kunno, quienes representan generaciones y trayectorias distintas dentro del entretenimiento latino.

Temas Relacionados

KunnoÁngela AguilarNiurka MarcosLa Casa de los Famosos 6TelemundoEduardo AntonioEl Divomexico-entretenimientoLGBT

