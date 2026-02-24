Pati Chapoy afirma que ‘sacaría a patadas’ a los therians si se encuentra con ellos: “Quieren ser perros”

Pati Chapoy lanza advertencia directa a los Therians durante la emisión de Ventaneando, generando controversia en redes sociales (TV Azteca)

Durante la emisión de este lunes 23 de febrero, Pati Chapoy envió una advertencia directa a los therians durante Ventaneando, el programa de espectáculos. La conductora fue tajante al decir que, si alguno se le acerca, "lo saco a patadas, quieren ser perros, órale“, mostrando así su negativa a interactuar con miembros de este grupo que ha generado debate en las últimas semanas.

Durante la conversación en el programa, Ricardo Manjarrez opinó: "yo prefiero un perro de verdad a un therian, un mocoso pelele haciéndose de a perro“. Por su parte, Pedro Sola comentó sobre la incomodidad por la cantidad de perros en centros comerciales y restaurantes denominados pet friendly.

“Eso de que ahora en los centros comerciales haya perros, caminas entre cacas de perro en los elegantísimos pasillos o vas a un restaurante, pet friendly y el pinche perro ahí”.

Una reunión sin convocatorial real

La reciente convocatoria pública de los therians en la Ciudad de México, marcada para el viernes 20 de febrero de 2026 a las 14:00 h en la zona de ‘Las Islas’ de la UNAM (la Universidad Nacional Autónoma de México), no contó con la presencia de participantes caracterizados.

El evento Therian en Las Islas de la UNAM atrajo a grupos de estudiantes y reporteros, pero los principales exponentes no se presentaron (Imagen por IA)

Aunque el evento convocó a grupos de estudiantes y reporteros, los integrantes principales del movimiento permanecieron ausentes.

Desde el movimiento Therian, explican que su práctica no implica un cambio físico, sino una afinidad identificatoria con una especie concreta —que puede manifestarse mediante gestos, sonidos y el uso de máscaras de animales como lobos, zorros, perros o gatos, incluso caminando en cuatro patas—.

Levi Gallardo, uno de los organizadores del evento, indicó que la difusión y el scrutinio público influyeron en la decisión de varios integrantes de no presentarse a la convocatoria.

El movimiento Therian sostiene que no busca un cambio físico, sino identificarse con una especie animal a través de gestos y máscaras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los therians, entre el escrutinio público y la búsqueda de identidad

El fenómeno therian, que consiste en personas que se identifican espiritual, psicológica o neurológicamente con animales no humanos, mantiene un crecimiento sostenido en redes sociales y comunidades digitales, principalmente entre adolescentes y jóvenes.

Las plataformas como TikTok, Instagram y YouTube han amplificado su visibilidad, con videos de therians usando máscaras, colas o accesorios de animales, y replicando conductas asociadas a distintas especies.

En España, recientemente se han realizado los primeros encuentros de therians en ciudades como Barcelona y Bilbao. La comunidad local es pequeña pero activa, y la tendencia muestra un aumento de interés y participación.

La controversia sobre los Therians abrió un debate en los medios de comunicación sobre la identidad, el respeto y la diversidad en la sociedad (Crédito AFP)

Jóvenes como Fin, de 17 años, han descrito públicamente su experiencia y la dimensión identitaria de este fenómeno, subrayando que no se trata de creer ser un animal, sino de una conexión profunda de identidad.

En América Latina, el fenómeno lleva años de presencia, especialmente en México, Argentina y Uruguay.

La discusión pública se divide entre quienes ven el fenómeno como una expresión legítima de identidad personal y quienes lo consideran una moda viral. Especialistas en salud mental señalan que la participación en comunidades therians puede ser funcional siempre que no afecte el desarrollo personal, aunque recomiendan estar atentos durante la adolescencia, etapa clave en la construcción de la identidad.