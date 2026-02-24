México

Licencia de conducir Edomex 2026: documentos necesarios para tramitar el permiso en las unidades móviles

El objetivo de esta propuesta es hacer más ágil y sencillo el proceso, facilitando el acceso al permiso para quienes lo solicitan

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México dio a conocer los documentos y las ubicaciones de las unidades móviles que estarán disponibles esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

La finalidad de esta disposición consiste en simplificar y hacer más rápido el proceso para quienes necesitan obtenerlo. Cabe señalar que el permiso resulta obligatorio para que los habitantes del Edomex puedan transitar en sus vehículos conforme a la ley.

Ubicaciones de las unidades móviles en el Edomex

Todas estas ubicaciones ofrecerán atención de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:30 horas, conforme al horario del centro de México.

Zumpahuacán recibirá las unidades móviles el 27 y 28 de febrero en Calle Benito Juárez 1, Col. Centro, C.P. 51980, frente al Palacio Municipal. En Texcoco, la atención se ofrecerá el 27 de febrero en Av. González 4, Col. Montecillo, C.P. 56264.

Texcaltitlán contará con el servicio el 26 de febrero en Calle Lic. Benito Juárez Mz. 001, Col. Centro, C.P. 51670, también frente al Palacio Municipal. En Malinalco, las unidades estarán disponibles el 25 y 26 de febrero en Av. del Progreso 2, Col. San Juan, C.P. 52440, ubicadas frente al Palacio Municipal.

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas (X@SEMOV_Edomex)

Villa de Allende recibirá la atención el 24 de febrero en Calle Miguel Hidalgo Sur Mz. 005, Col. Centro, C.P. 51000, frente al Palacio Municipal. Ecatepec tendrá el servicio el 23 de febrero en Calle Glaciar esquina Estratos Mz. 320, Lt. 19, Col. Jardines de Morelos.

En Chiconcuac, la atención se otorgará del 25 al 28 de febrero en Calle Venustiano Carranza, Mz. 002, Col. San Miguel, C.P. 56270, frente al Antiguo Palacio Municipal. Tlalnepantla será atendido el 25 de febrero en Calle Club Sierra Mz. 421, Lt. 4039, Col. Lázaro Cárdenas Primera Sección, C.P. 54189. En Tepotzotlán, las unidades estarán presentes del 24 al 28 de febrero en Calle Virreynal, Mz. 012, Col. San Martín, C.P. 54600, justo frente al Palacio Municipal.

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas (X@SEMOV_Edomex)

Documentos para tramitar la licencia de conducir en las unidades móviles

Los documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite en cualquiera de las unidades móviles son los siguientes:

  • Acta de nacimiento.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Identificación oficial con foto.
  • Comprobante de domicilio.
  • Examen de conocimientos aprobado.
  • Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).
  • Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).
  • Pago de derechos  (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Costos por solicitar la licencia de conducir

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad (Semov) ha informado que el costo de la licencia de conducir para servicio público en cualquiera de las categorías (A, B, C, D) será de 1,366 pesos y tendrá una vigencia de un año. En el caso del permiso tipo B con duración de 2 años, el precio será de 1,888 pesos.

  1. Tipo A | taxi
  2. Tipo B | colectivo
  3. Tipo C | servicio especializado
  4. Tipo D | servicio a la comunidad
  • Servicio público A, B, C, D | 1 año por 1, 366 pesos
  • Servicio público B | 2 años por 1,888 pesos

Por otra parte, el precio de la renovación de la licencia de conducir tipo B será de 1,888 pesos con vigencia de 2 años. Además, la tarifa para renovar cualquier otra modalidad de licencia se fijó en 1,366 pesos por un año.

Renovación

  • Tipo A, B, C, D | 1 año por 1,366
  • Tipo B | 2 años por 1,888

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

