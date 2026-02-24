La UAM regresa a clases presenciales tras operativo de seguridad por muerte de El Mencho

(FB/UAMUnidadCuajimalpa1)

Aunque la Ciudad de México no fue blanco principal de quema de autos y narcobloqueos, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) había hecho un llamado al cuerpo docente para postergar evaluaciones, además de que la asistencia fue voluntaria el 23 de febrero.

Cabe señalar que la UAM pidió a sus alumnos priorizar su seguridad en caso de tener que trasladarse desde el Estado de México hacia la CDMX.

Sin embargo, la UAM reanudará actividades presenciales en sus cinco campus:

UAM - Lerma

UAM - Cuajimalpa

UAM - Xochimilco

UAM - Iztapalapa

UAM - Azcapotzalco

Las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana han anunciado el restablecimiento de las actividades presenciales tras evaluar las condiciones de seguridad actuales.

De acuerdo con el Comunicado No. 84 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, difundido el 23 de febrero de 2026, el contexto nacional permite el retorno a las aulas y laboratorios desde el 24 de febrero.

El comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sirvió como base para la decisión institucional. Las directrices giran en torno a la vigilancia de la situación nacional y la garantía de un entorno adecuado para la reanudación de las actividades universitarias.

Las Direcciones de División desempeñarán un papel clave durante los próximos días.

Se encargan de promover la reposición de evaluaciones, entregas y prácticas que no pudieron realizarse el 23 de febrero.

Además, revisarán y, cuando sea necesario, reprogramarán aquellas actividades consideradas esenciales que deban efectuarse fuera de las instalaciones universitarias.

La universidad ha reiterado públicamente su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos sus integrantes. El mensaje institucional enfatiza la importancia de mantener la comunicación a través de los canales oficiales, instando a estudiantes, personal docente y trabajadores administrativos a consultar fuentes institucionales para recibir información actualizada.

Qué había dicho la UAM

Como medidas de protección a la comunidad, la UAM informa que el lunes 23 de febrero de 2026 la asistencia del alumnado a actividades presenciales fue de carácter voluntario.

Se exhortó al profesorado a adoptar alternativas académicas que reduzcan riesgos por traslados, sin que esto implique deserción educativa para el alumnado.

El personal académico o administrativo que, por motivos de seguridad, requiera medidas extraordinarias, deberá comunicarlo de manera inmediata a su jefatura para la valoración y determinación correspondiente, privilegiando la integridad de las personas.

El Programa Institucional de Movilidad y las Unidades Universitarias mantuvi comunicación activa con el alumnado en movilidad nacional e internacional, tanto saliente como entrante, para confirmar su estado y brindar acompañamiento.