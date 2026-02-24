México

La UAM regresa a clases presenciales tras operativo de seguridad por muerte de El Mencho

Diversas instituciones habían instruido a tener actividades en línea como medida preventiva

Guardar
(FB/UAMUnidadCuajimalpa1)
(FB/UAMUnidadCuajimalpa1)

Aunque la Ciudad de México no fue blanco principal de quema de autos y narcobloqueos, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) había hecho un llamado al cuerpo docente para postergar evaluaciones, además de que la asistencia fue voluntaria el 23 de febrero.

Cabe señalar que la UAM pidió a sus alumnos priorizar su seguridad en caso de tener que trasladarse desde el Estado de México hacia la CDMX.

Sin embargo, la UAM reanudará actividades presenciales en sus cinco campus:

(UAM)
(UAM)
  • UAM - Lerma
  • UAM - Cuajimalpa
  • UAM - Xochimilco
  • UAM - Iztapalapa
  • UAM - Azcapotzalco

Las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana han anunciado el restablecimiento de las actividades presenciales tras evaluar las condiciones de seguridad actuales.

De acuerdo con el Comunicado No. 84 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, difundido el 23 de febrero de 2026, el contexto nacional permite el retorno a las aulas y laboratorios desde el 24 de febrero.

El comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sirvió como base para la decisión institucional. Las directrices giran en torno a la vigilancia de la situación nacional y la garantía de un entorno adecuado para la reanudación de las actividades universitarias.

Las Direcciones de División desempeñarán un papel clave durante los próximos días.

Se encargan de promover la reposición de evaluaciones, entregas y prácticas que no pudieron realizarse el 23 de febrero.

Además, revisarán y, cuando sea necesario, reprogramarán aquellas actividades consideradas esenciales que deban efectuarse fuera de las instalaciones universitarias.

La universidad ha reiterado públicamente su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos sus integrantes. El mensaje institucional enfatiza la importancia de mantener la comunicación a través de los canales oficiales, instando a estudiantes, personal docente y trabajadores administrativos a consultar fuentes institucionales para recibir información actualizada.

Qué había dicho la UAM

(UAM)
(UAM)

Como medidas de protección a la comunidad, la UAM informa que el lunes 23 de febrero de 2026 la asistencia del alumnado a actividades presenciales fue de carácter voluntario.

Se exhortó al profesorado a adoptar alternativas académicas que reduzcan riesgos por traslados, sin que esto implique deserción educativa para el alumnado.

El personal académico o administrativo que, por motivos de seguridad, requiera medidas extraordinarias, deberá comunicarlo de manera inmediata a su jefatura para la valoración y determinación correspondiente, privilegiando la integridad de las personas.

El Programa Institucional de Movilidad y las Unidades Universitarias mantuvi comunicación activa con el alumnado en movilidad nacional e internacional, tanto saliente como entrante, para confirmar su estado y brindar acompañamiento.

Temas Relacionados

UAMEl Menchomexico-noticias

Más Noticias

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

UNAM abre Mega Centro de Vacunación contra el sarampión: hasta este día operará al sur de la CDMX

La máxima casa de estudios del país detalló que aplicará más de 7 mil dosis por día en esta sede

UNAM abre Mega Centro de

Cae “El Conta” en Morelos, presunto operador de la Unión Tepito y asistente de un exalcalde

Edgar “N” fue arrestado en una plaza comercial junto con una mujer

Cae “El Conta” en Morelos,

Vinculan a proceso a un hombre y una mujer por explotación sexual contra una menor de 14 años en CDMX

Los informes de la Fiscalía capitalina señalan que la víctima era abusada sexualmente por su tío y su madre recibía dinero a cambio

Vinculan a proceso a un

Liga MX: la tabla de goleadores tras de la última jornada

Avalancha de goles comienzan a caer en la liga mexicana y estos son sus máximos rompe redes

Liga MX: la tabla de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Conta” en Morelos,

Cae “El Conta” en Morelos, presunto operador de la Unión Tepito y asistente de un exalcalde

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Este es el video sobre el operativo contra “El Mencho” que fue desmentido por el Gabinete de Seguridad

Reportan bloqueo carretero en Autlán de Navarro: municipio confirma suspensión de clases y Código Rojo

Comparece en EEUU “Don Fido”, presunto líder del Cártel de Sinaloa acusado de tráfico de fentanilo y cocaína

ENTRETENIMIENTO

Carlos Espejel recuerda cuando le

Carlos Espejel recuerda cuando le dio trabajo a Eugenio Derbez de su patiño: “Fui su maestro”

José José y Anel le ocultaron a su hija Marysol que tuvo cáncer a los 16 años, se enteró de forma muy violenta

Rafael Amaya será ‘El Chapo’ Guzmán en nueva narcoserie producida por Emma Coronel

Pati Chapoy afirma que ‘sacaría a patadas’ a los therians si se encuentra con ellos: “Quieren ser perros”

Jesús Gama de Mariachi Gama 1000 denuncia asalto en restaurante de Tlalnepantla: “Lo encañonaron por 150 mil pesos”

DEPORTES

Por esta razón Gilberto Mora

Por esta razón Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026

Reportan que Gabriel Milito interesa en el River Plate de Argentina tras salida de Marcelo Gallardo

Copa Mundial de Clavados 2026 se realizará en Jalisco pese a inseguridad, confirma Rommel Pacheco

Así entrenó la Selección Mexicana en Querétaro tras jornada violenta en el país por cárteles mexicanos

Esta es la postura de Islandia tras jornada violenta en México previo a su juego amistoso en el Estadio Corregidora