Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en vivo de cada uno de sus vuelos diarios.
Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.
Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del lunes 23 de febrero.
Los vuelos cancelados y demorados de hoy
Vuelo: AA2996
Destino: New York
Aerolínea: American Airlines
Hora: 00:25
Estatus: Cancelado
Vuelo: VB1392
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:00
Estado: Cancelado
Vuelo: AA1066
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 06:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM1532
Destino: S.Luis Potosi
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 06:35
Estado: Cancelado
Vuelo: AM408
Destino: New York
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 06:55
Estado: Cancelado
Vuelo: AM204
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 07:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM332
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 07:15
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM208
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:05
Estado: Cancelado
Vuelo: VB1058
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 08:10
Estatus: Cancelado
Vuelo: UA1064
Destino: Newark
Aerolínea: United Airlines
Hora: 08:10
Estado: Cancelado
Vuelo: AM402
Destino: New York
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:45
Estado: Cancelado
Vuelo: AM212
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:55
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM1564
Destino: Manzanillo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 09:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM218
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 10:30
Estado: Cancelado
Vuelo: AM330
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 10:30
Estado: Cancelado
Vuelo: UA2252
Destino: Newark
Aerolínea: United Airlines
Hora: 11:00
Estatus: Cancelado
Vuelo: VB1414
Destino: Chetumal
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 11:10
Estado: Demorado
Vuelo: AM826
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 11:25
Estatus: Demorado
Vuelo: AM640
Destino: Boston
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 13:35
Estado: Demorado
Vuelo: DL624
Destino: New York
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 14:40
Estatus: Cancelado
Vuelo: AA264
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 15:00
Estado: Cancelado
Vuelo: VB1254
Destino: Tijuana
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:02
Estatus: Demorado
Vuelo: AM410
Destino: Newark
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:45
Estado: Cancelado
Vuelo: AM471
Destino: Houston
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AM1456
Destino: Zihuatanejo
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:14
Estado: Demorado
Vuelo: AM696
Destino: Vancouver
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 17:35
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4144
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 19:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1038
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 19:20
Estado: Demorado
Vuelo: VB1138
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 20:40
Estado: Demorado
Vuelo: VB1108
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 21:00
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.