México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

El AICM actualiza en vivo
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en vivo de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del lunes 23 de febrero.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM

Vuelo: AA2996

Destino: New York

Aerolínea: American Airlines

Hora: 00:25

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1392

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estado: Cancelado

Vuelo: AA1066

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 06:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM1532

Destino: S.Luis Potosi

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:35

Estado: Cancelado

Vuelo: AM408

Destino: New York

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 06:55

Estado: Cancelado

Vuelo: AM204

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 07:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM332

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 07:15

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM208

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:05

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1058

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:10

Estatus: Cancelado

Vuelo: UA1064

Destino: Newark

Aerolínea: United Airlines

Hora: 08:10

Estado: Cancelado

Vuelo: AM402

Destino: New York

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:45

Estado: Cancelado

Vuelo: AM212

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:55

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM1564

Destino: Manzanillo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 09:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM218

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 10:30

Estado: Cancelado

Vuelo: AM330

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 10:30

Estado: Cancelado

Vuelo: UA2252

Destino: Newark

Aerolínea: United Airlines

Hora: 11:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1414

Destino: Chetumal

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:10

Estado: Demorado

Vuelo: AM826

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 11:25

Estatus: Demorado

Vuelo: AM640

Destino: Boston

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 13:35

Estado: Demorado

Vuelo: DL624

Destino: New York

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 14:40

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA264

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:00

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:02

Estatus: Demorado

Vuelo: AM410

Destino: Newark

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:45

Estado: Cancelado

Vuelo: AM471

Destino: Houston

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AM1456

Destino: Zihuatanejo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:14

Estado: Demorado

Vuelo: AM696

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:35

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1038

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 19:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1138

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 20:40

Estado: Demorado

Vuelo: VB1108

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 21:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

