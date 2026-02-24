Embajada de EEUU en México mantiene alerta para sus ciudadanos en Guadalajara, Puerto Vallarta y Tijuana

REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Según la última alerta de la Embajada de Estados Unidos en México, aun cuando informa a sus ciudadanos sobre el restablecimiento paulatino de actividades en el país, mantuvo la recomendación de toque de queda para quienes residan en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, en Jalisco; así como Tijuana, Baja California.

En el comunicado emitido se indicó que el transporte público y la actividad comercial han reanudado su funcionamiento habitual, y ya no se mantiene la recomendación de permanecer resguardados en casa para la comunidad estadounidense.

A pesar de la mejora, el personal del gobierno estadounidense en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana sigue bajo toque de queda nocturno. En Jalisco y Monterrey (Nuevo León), las autoridades han instruido a los empleados estadounidenses a no salir de las áreas metropolitanas mientras se monitorea la situación.

Aeropuertos y vuelos: restablecimiento total en Jalisco y Nayarit

El informe consular señala que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta operan con normalidad, tras los disturbios registrados. Las aerolíneas han programado vuelos adicionales este 24 de febrero para cubrir la demanda acumulada en Puerto Vallarta.

Los servicios en ambas terminales se encuentran restablecidos y los viajeros pueden acceder a todos los servicios habituales.

Los ciudadanos estadounidenses que enfrenten cancelaciones de vuelos directos a su país reciben la recomendación de buscar conexiones alternativas a través de otras ciudades mexicanas o estadounidenses.

GUADALAJARA, JALISCO. 23FEBRERO2026.- Recorrido por diversas zonas de la ciudad, mismas que lucen desoladas por los hechos violentos que se suscitaron el día de ayer, tras el operativo donde autoridades castrenses abatieron al líder del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes, puntos como en una plaza comercial ubicada en las avenidas de Normalistas y Circunvalación, realizan el levantamiento de algunos vehículos que fueron siniestrados. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Carreteras: circulación casi normal, pero con restricciones parciales en Jalisco

La Embajada de Estados Unidos reporta ausencia de cierres viales ordenados por autoridades locales, aunque advierte que algunas rutas en Jalisco, especialmente aquellas entre Guadalajara y Puerto Vallarta, aún no han sido completamente reabiertas. Se recomienda consultar fuentes locales y permitir tiempo adicional para los traslados.

Recomendaciones y contacto consular

Los viajeros y residentes estadounidenses han recibido una serie de indicaciones de seguridad:

Confirmar estatus y horarios de vuelos antes de acudir al aeropuerto.

Realizar cambios de reservación anticipadamente, previendo demoras o largas filas.

Mantenerse informados a través de medios locales y seguir instrucciones de autoridades mexicanas.

Comunicar su ubicación y estado a familiares o amigos por teléfono o redes sociales.

Gobierno de Jalisco levantó el Código Rojo

La medida de seguridad máxima se implementó en la entidad por acciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). | (Crédito: Jovani Perez/Infobae México)

Las actividades cotidianas estarían regresado a la normalidad en el estado de Jalisco tras el levantamiento del Código Rojo confirmado este 24 de febrero por el gobernador del estado, Pablo Lemus.

El protocolo, activado el pasado 22 de febrero por la Mesa Estatal de Seguridad, fue el resultado de la violencia generada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el operativo federal que dejó como resultado el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco.

Según reportes oficiales, a pesar de estar inhabilitado el código, las sesiones de seguridad continuarán.

Por otra parte, el gobernador del estado afirmó apenas el día de ayer que las actividades educativas serán restablecidas en su totalidad el próximo miércoles 25 de febrero de 2026.