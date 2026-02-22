La embajada de EEUU en México emitió una alerta a sus ciudadanos tras la muerte del capo narco “El Mencho”

El aviso que realizó la Embajada de Estados Unidos en México. REUTERS / Henry Romero

En medio de la tensión en México por la muerte del capo narco “El Mencho”, la Embajada de Estados Unidos en el país emitió este domingo una alerta dirigida a sus ciudadanos, motivada por el despliegue de operativos de seguridad, bloqueos viales y reportes de actividad criminal en diversas regiones del país.

El aviso subraya que los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León se encuentran entre los más afectados, y solicita a los estadounidenses en territorio mexicano que extremen precauciones, eviten desplazamientos y permanezcan resguardados hasta nuevo aviso.

La advertencia de la sede diplomática se produce tras informes de movimientos de fuerzas de seguridad y bloqueos en carreteras, así como reportes de actividades delictivas relacionados con el reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho,” líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este hecho ha generado un incremento inmediato en la tensión y la presencia de fuerzas del orden en zonas clave, según reportó la embajada estadounidense.

El comunicado precisa que ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala en Jalisco, así como Reynosa en Tamaulipas, concentran buena parte de estas acciones, aunque la situación afecta también a otras áreas urbanas y turísticas de los estados mencionados.

Puerto Vallarta y Guadalajara destacan por el flujo sostenido de visitantes internacionales, fenómeno documentado por la agencia de noticias Reuters, lo que eleva la preocupación por la seguridad en estas localidades.

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

La Embajada de Estados Unidos subrayó la naturaleza dinámica del escenario: “No se ha definido la duración de las restricciones, y la situación puede cambiar rápidamente” advirtió la misión diplomática, que mantiene un monitoreo constante en coordinación con las autoridades locales.

Por ello, instó a los ciudadanos estadounidenses a permanecer en sus ubicaciones actuales y abstenerse de participar en aglomeraciones o acercarse a operativos de seguridad.

Entre las recomendaciones oficiales se incluye evitar zonas donde haya actividad policial, buscar refugio, minimizar los desplazamientos innecesarios y mantenerse atento al entorno.

La embajada también aconseja seguir las noticias a través de los medios de comunicación locales, cumplir las instrucciones de las autoridades mexicanas y, en caso de emergencia, comunicarse al 911.

Un aviso urgente señala riesgos por operativos, bloqueos y actividad criminal en varios estados mexicanos, recomendando a los estadounidenses extremar precauciones y permanecer resguardados mientras persista la situación de inseguridad. (Infobae/Jesús Aviles)

Además, enfatizó la importancia de limitar la exposición en la vía pública, portar siempre un documento de identificación y mantener los teléfonos móviles cargados.

La misión solicitó a los ciudadanos estadounidenses que mantengan informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado de salud, utilizando el teléfono, mensajes de texto y redes sociales. Este protocolo de comunicación pretende facilitar la localización y el apoyo en caso de incidentes.

El aviso de la embajada permanecerá vigente mientras se evalúan los acontecimientos y se actualizan las recomendaciones en función de la evolución de la crisis.

La Embajada de Estados Unidos en México trasladó sus servicios consulares a una nueva sede en la colonia Irrigación, Ciudad de México. Crédito: REUTERS / Henry Romero

Para quienes planifican viajes a las áreas involucradas, el llamado es a revisar de manera constante las condiciones de seguridad y considerar la posibilidad de reprogramar el viaje si el contexto así lo exige.

La colaboración entre la Embajada de Estados Unidos en México y las autoridades locales persiste, reforzando las medidas de protección y el flujo de información para la comunidad estadounidense radicada o de paso en el país.

La representación diplomática enfatizó que cualquier cambio relevante será comunicado de inmediato a través de sus canales oficiales.

En este contexto, la presencia de operativos y bloqueos en rutas principales, especialmente en regiones donde operan grupos delictivos, refuerza el llamado a la prudencia y a la vigilancia constante.

El reciente operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes constituye un factor determinante en la escalada de medidas de seguridad y restricciones a la movilidad, según lo informado por la embajada y corroborado por medios internacionales.

La situación se mantiene bajo observación permanente, y las recomendaciones para la ciudadanía estadounidense en México reflejan la gravedad y volatilidad del panorama actual.