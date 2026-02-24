Dónde y cómo donar sangre para militares heridos tras enfrentamientos en Jalisco

El llamado de la Sedena solicita donadores de cualquier tipo sanguíneo. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizó un llamado urgente para conseguir donadores de sangre destinados a militares heridos durante recientes operativos realizados en Jalisco.

El requerimiento fue replicado por la Universidad de Guadalajara, que difundió la convocatoria mediante sus redes sociales e invitó a la población a acudir al Hospital Militar Regional de Especialidades en Guadalajara, donde se reciben donaciones de cualquier tipo sanguíneo entre las 6:00 y las 10:30 horas.

La solicitud se produce tras los violentos enfrentamientos registrados el 22 de febrero en la sierra de Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas federales sostuvieron un operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la información difundida por la Defensa, durante los hechos murieron 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio, un agente de la Fiscalía estatal de Jalisco y una mujer civil. Además, los reportes oficiales dan cuenta de 30 miembros de la delincuencia organizada fallecidos.

Los interesados en donar sangre pueden acudir entre las 6:00 y las 10:30 horas, cumpliendo con los requisitos de salud y documentación establecidos por la dependencia. (@udg_oficial)

El operativo, que movilizó a la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), derivó en la muerte de Oseguera Cervantes y varios de sus colaboradores más cercanos. Dos presuntos miembros de su grupo fueron aprehendidos y las autoridades incautaron armamento de uso exclusivo militar, entre ellos lanzacohetes.

Durante los disturbios en Jalisco y Michoacán, se documentaron 13 ataques adicionales que dejaron cuatro presuntos delincuentes abatidos y resultaron heridos 15 agentes de seguridad. La Defensa lamentó la pérdida de sus elementos y reconoció el sacrificio de quienes participaron en el operativo, asegurando que “su sacrificio no será olvidado y su legado permanecerá como ejemplo de honor y vocación al servicio de la Patria”, expresaron.

Cómo donar sangre

La convocatoria para donar sangre establece que los interesados deben presentar los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla o licencia• Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kg

Sentirte sano (sin gripe, tos o diarrea en los últimos 14 días)

Ayuno de 4 a 8 horas (sin grasa 24 hrs antes, si pueden tomar agua o jugo)

Las donaciones se están recibiendo en Hospital Militar Regional de Especialidades en Guadalajara. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Entre las restricciones, se incluye:

Consumido alcohol en las últimas 48 a 72 hrs

Tomado medicamentos en los últimos 5 días

Recibido vacuna contra sarampión en los últimos 30 días

Hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses

Tenido cirugías en los últimos 6 meses

Estar embarazada o en lactancia

Dónde y horario: Hospital Militar Regional de Especialidades en Guadalajara, 6:00 y 10:30 horas.

El operativo del 22 de febrero fue resultado de una colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses, lo que permitió ubicar y neutralizar al líder del CJNG. La FGR confirmó la identidad de Oseguera Cervantes y procedió a entregar los restos a sus familiares conforme a los protocolos legales.

La Defensa reiteró su respaldo a las familias de los elementos caídos y mantiene el llamado para quienes puedan donar sangre en apoyo a los militares lesionados.