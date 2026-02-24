México

Dónde y cómo donar sangre para militares heridos tras enfrentamientos en Jalisco

El llamado de la Defensa solicita donadores de cualquier tipo sanguíneo

Guardar
El llamado de la Sedena
El llamado de la Sedena solicita donadores de cualquier tipo sanguíneo. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizó un llamado urgente para conseguir donadores de sangre destinados a militares heridos durante recientes operativos realizados en Jalisco.

El requerimiento fue replicado por la Universidad de Guadalajara, que difundió la convocatoria mediante sus redes sociales e invitó a la población a acudir al Hospital Militar Regional de Especialidades en Guadalajara, donde se reciben donaciones de cualquier tipo sanguíneo entre las 6:00 y las 10:30 horas.

La solicitud se produce tras los violentos enfrentamientos registrados el 22 de febrero en la sierra de Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas federales sostuvieron un operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la información difundida por la Defensa, durante los hechos murieron 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio, un agente de la Fiscalía estatal de Jalisco y una mujer civil. Además, los reportes oficiales dan cuenta de 30 miembros de la delincuencia organizada fallecidos.

Los interesados en donar sangre
Los interesados en donar sangre pueden acudir entre las 6:00 y las 10:30 horas, cumpliendo con los requisitos de salud y documentación establecidos por la dependencia. (@udg_oficial)

El operativo, que movilizó a la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), derivó en la muerte de Oseguera Cervantes y varios de sus colaboradores más cercanos. Dos presuntos miembros de su grupo fueron aprehendidos y las autoridades incautaron armamento de uso exclusivo militar, entre ellos lanzacohetes.

Durante los disturbios en Jalisco y Michoacán, se documentaron 13 ataques adicionales que dejaron cuatro presuntos delincuentes abatidos y resultaron heridos 15 agentes de seguridad. La Defensa lamentó la pérdida de sus elementos y reconoció el sacrificio de quienes participaron en el operativo, asegurando que “su sacrificio no será olvidado y su legado permanecerá como ejemplo de honor y vocación al servicio de la Patria”, expresaron.

Cómo donar sangre

La convocatoria para donar sangre establece que los interesados deben presentar los siguientes requisitos:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla o licencia• Tener entre 18 y 65 años
  • Pesar más de 50 kg
  • Sentirte sano (sin gripe, tos o diarrea en los últimos 14 días)
  • Ayuno de 4 a 8 horas (sin grasa 24 hrs antes, si pueden tomar agua o jugo)
Las donaciones se están recibiendo
Las donaciones se están recibiendo en Hospital Militar Regional de Especialidades en Guadalajara. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Entre las restricciones, se incluye:

  • Consumido alcohol en las últimas 48 a 72 hrs
  • Tomado medicamentos en los últimos 5 días
  • Recibido vacuna contra sarampión en los últimos 30 días
  • Hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses
  • Tenido cirugías en los últimos 6 meses
  • Estar embarazada o en lactancia

Dónde y horario: Hospital Militar Regional de Especialidades en Guadalajara, 6:00 y 10:30 horas.

El operativo del 22 de febrero fue resultado de una colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses, lo que permitió ubicar y neutralizar al líder del CJNG. La FGR confirmó la identidad de Oseguera Cervantes y procedió a entregar los restos a sus familiares conforme a los protocolos legales.

La Defensa reiteró su respaldo a las familias de los elementos caídos y mantiene el llamado para quienes puedan donar sangre en apoyo a los militares lesionados.

Temas Relacionados

Secretaría de la Defensa NacionalJaliscoDonación de sangreDefensaEl Menchomexico-noticias

Más Noticias

Continúan las reacciones y operativos de seguridad en México a dos días de la muerte de “El Mencho”

Continúan las reacciones y operativos a dos días de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

Continúan las reacciones y operativos

El Tuli del CJNG: Esto es lo que revelan los corridos del compadre de “El Mencho”

Diversos corridos revelan su cercanía con “El Mencho” y su verdadero papel dentro de la organización criminal

El Tuli del CJNG: Esto

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 24 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

CCH Azcapotzalco mantiene clases en línea por motivos de seguridad

El Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco es, hasta el momento, el único plantel en la CDMX que ha suspendido actividades presenciales

CCH Azcapotzalco mantiene clases en

La reacción de Ángela Aguilar ante la ola de violencia en Jalisco por la detención de “El Mencho”

La cantante y Nodal se sumaron a las voces públicas que manifestaron preocupación tras los disturbios en Jalisco

La reacción de Ángela Aguilar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Continúan las reacciones y operativos

Continúan las reacciones y operativos de seguridad en México a dos días de la muerte de “El Mencho”

El Tuli del CJNG: Esto es lo que revelan los corridos del compadre de “El Mencho”

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Cae “El Conta” en Morelos, presunto operador de la Unión Tepito y asistente de un exalcalde

Este es el video sobre el operativo contra “El Mencho” que fue desmentido por el Gabinete de Seguridad

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Ángela Aguilar

La reacción de Ángela Aguilar ante la ola de violencia en Jalisco por la detención de “El Mencho”

Carlos Espejel recuerda cuando le dio trabajo a Eugenio Derbez de su patiño: “Fui su maestro”

José José y Anel le ocultaron a su hija Marysol que tuvo cáncer a los 16 años, se enteró de forma muy violenta

Rafael Amaya será ‘El Chapo’ Guzmán en nueva narcoserie producida por Emma Coronel

Pati Chapoy afirma que ‘sacaría a patadas’ a los therians si se encuentra con ellos: “Quieren ser perros”

DEPORTES

Por esta razón Gilberto Mora

Por esta razón Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026

Reportan que Gabriel Milito interesa en el River Plate de Argentina tras salida de Marcelo Gallardo

Copa Mundial de Clavados 2026 se realizará en Jalisco pese a inseguridad, confirma Rommel Pacheco

Así entrenó la Selección Mexicana en Querétaro tras jornada violenta en el país por cárteles mexicanos

Esta es la postura de Islandia tras jornada violenta en México previo a su juego amistoso en el Estadio Corregidora