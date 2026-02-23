Luisito Comunica reacciona a la jornada de violencia en México: “Estoy con el corazón roto”

El youtuber expresó su preocupación ante lo sucedido en varios estados del país. (Captura de pantalla @luisitocomunica)

El creador de contenido Luisito Comunica compartió su reacción ante la reciente ola de violencia en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El domingo 22 de febrero se reportaron disturbios en distintas regiones del país, especialmente en Jalisco, donde se registraron enfrentamientos y bloqueos que generaron alarma en la población.

A través de sus historias en Instagram, Luisito Comunica expresó su desconcierto y preocupación después de informarse sobre los acontecimientos. El youtuber relató que se encontraba viajando por la selva y que, al regresar a la conectividad, se topó con las noticias sobre la situación en México.

“Oigan, no manchen, estoy viendo las noticias de lo que está pasando ahorita en México. No, qué terror, miedo. La verdad, yo estaba ahorita desconectadísimo, estaba en la selva y tal. Ahorita ya estoy en un aeropuerto, abro Instagram, veo las noticias de lo que está pasando en mi país. No, no, no, está horrible, es una película de miedo eso”, afirmó el creador.

El Mencho fue considerado uno de los líderes criminales más buscados tanto por las autoridades mexicanas como por agencias internacionales. Su muerte, ocurrida en un operativo, desencadenó una serie de actos violentos y la reacción inmediata de grupos armados en varias entidades del país. Ante este contexto, Luisito Comunica manifestó sentirse en estado de shock. “Cómo duele ver a tu país en esas condiciones. No, no, es un territorio de guerra. Estoy shockeado, con el corazón roto. Está... no, feísimo, feísimo”, detalló en su mensaje.

El influencer pidió a sus seguidores extremar precauciones y evitar situaciones de riesgo. “Gente, de verdad, cuídense muchísimo, al menos por lo que veo ahorita en las noticias y así, se ve horrendísimo. Cuídense mucho, mucho, mucho”, solicitó, subrayando la gravedad de los hechos en distintos estados de México. En su reflexión, cuestionó el control y la seguridad en el país: “¿Quién está a cargo de esa...? ¿Quién manda en nuestro país, no? O sea, ¿quién nos cuida? Parece que somos los ciudadanos contra los malos”.

Luisito Comunica concluyó su mensaje con una advertencia para permanecer en casa y con un llamado a la unidad social ante la crisis. “Quédense en sus casas, de verdad, cuídense muchísimo, porque si no, parece que son los ciudadanos solitos contra los malos. Está superhorrible y cómo duele ver a nuestra casa así, a nuestro hogar, a nuestro país que tanto amamos. México duele, duele”, finalizó.